Vene teatri lavale jõuab õilis armastaja Cyrano

Vapper prantsuse kaardiväelane, filosoof ja poeet Cyrano de Bergerac on inspireerinud paljusid kirjanikke, dramaturge, lavastajaid ja režissööre, kes on teinud temast oma teoste kangelase. Lavastaja Filipp Loss tunnistas, et on näinud ka varasemaid teatri ja filmiversioone sel teemal.

"Järsku ma taipasin, et minu praeguse meeleoluga sobib see kokku.

On väga huvitavad kangelased, suured kaunid tunded, sõnad, millega neid üksteisele väljendatakse ja ma otsustasin seda lavastada," rääkis Loss "Aktuaalsele kaamerale". "Trupis on selline suurepärane näitleja nagu Dmitri Kosjakov, kes on täielik Cyrano, oma mässumeelsuse, suure sisemise poeesia ja kõrge professionaalsusega," lisas ta.

"Me otsustasime vaadata seda tegelast kui poeeti, kui kunstnikku.

Aga kunstnikul ja poeedil on selline halb joon nagu sisemine egoism.

Tema armastus toob kahjuks palju ebaõnne teistele inimestele," selgitas Dmitri Kosjakov.

Naispeaossa kutsus Filipp Loss külalisena eesti näitleja Elina Purde.



"Ma pean tunnistama, et mina ja Roxane oleme väga sarnased," tunnistas Purde. "Mis on Roxane'ile oluline, see on armastus - armastus, mis on su hingele, ehk siis need sõnad, mis su armastatu sulle räägib. Ta suudab valada oma tundeid poeesiasse, see poeesia on see, mis teda käivitab. See on see, mida mina tahan, millest ma tunnen kohutavat puudust."

Cyrano de Bergerac esietendub reedel Vene teatri suurel laval ja seda mängitakse sünkroontõlkega eesti keelde.