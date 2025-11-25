X!

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis

Teater
{{1764060720000 | amCalendar}}
Foto: Mailis Vahenurm
Teater

Eelmisel sügisel tõi lavastaja Robert Annus Tartus Sadamateatris välja trilleri "Big Mother", mis autori enda lavastuses lõi laineid Pariisis. Paraku jättis Vanemuine teost turundades viitamata esmalavastusest laenatud ideedele. Pärast Mourey pöördumist teatri poole viga parandati.

Eesti Päevalehe andmetel ilmus viide originaalile Vanemuise kodulehele alles aasta pärast esietendust. Samuti on näidendi tutvustus nende andmetel toortõlge prantsuse uudistelehekülje artiklist. Näidendi autor pöördus ise Vanemuise poole palvega enda loomingule viidata. Teatri andmetel lisati viide kodulehele 7. oktoobril 2024, mitte aasta hiljem, nagu väidab Päevaleht.

"Me kutsusime teda isegi siia, ta ei saanud tulla esietendusele, aga saatsime nüüd oma videomaterjali sinna, ta vaatas selle üle ja ütles, et sarnasusi on, aga kas oleks võimalik, et tema nimi ja lavastustiim oleks meie kavalehel olemas," selgitas Vanemuise teatri juht Aivar Mäe ja kinnitas, et nad lisasid sinna vastavad nimed. "Enne me ju ei teadnud seda, me ei saanud varem midagi üles panna, sest me ei teadnud, et kuskil Pariisi eeslinnas seda lavastati."

Lavastaja Robert Annus kinnitas, et ta käis tõesti Pariisis selle materjali esmalavastust vaatamist. "Just seetõttu, et paremini mõista nii näidendi kui autori lavastuslikku kontseptsiooni," rõhutas ta ja lükkas ümber väite, justkui oleks ta etendust Prantsusmaal üles filminud.

Vanemuise teater kinnitas, et neil olid olemas autoriõigused näidendi tekstile, kuid lavastuse kujunduslik osa pidi olema kohapealne looming. "Kui võtame lavastajalt ja kunstnikult omale sisse mingi lavastuse, siis oleme selles mõttes heausksed ja loodame lavastaja ja kunstniku professionaalsusele," ütles Mäe.

Annus arvates on väga raske hinnata, mis on sarnane ja mis vähem sarnane. "Praegu mõistan ja ausalt tunnistan, et oli elemente, mis olid originaalile sarnased ja sellised küsimused autori poolt ja tema agendi poolt meie poole ka tulid, aga nendele sai leitud ka lahendus," kinnitas ta.

Autoriõiguste osas võib loomingu puhul olla keeruline tõmmata selget piiri inspiratsiooni ja plagiaadi vahel. "Autor ei tegutse ju vaakumis — ta ammutab alati inspiratsiooni kuskilt: teistelt autoritelt, loodusest või ajaloost. Autoriõigus kaitseb teose konkreetset väljendusvormi, aga see piir ei ole konkreetne ja tuleb hinnata lähtuvalt faktilistest asjaoludes," ütles justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi nõunik Alex Luik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

