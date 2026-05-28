Vabal Laval jõuab publiku ette Tiina Tauraite näidend "Bens või diisel"

"Bens ja diisel" Autor/allikas: Siim Vahur
29. mail esietendub Vabal Laval Marta Aliide Jakovski lavastus "Bens või diisel". Näidendi autor on näitleja Tiina Tauraite, kes astub ise ka lavale.

"Bens või diisel" räägib suhtest, reetmisest ja mõistmisest – sellest, kuidas ühe õhtu jooksul võivad puruneda senised arusaamad nii lähedastest kui iseendast. Etenduse autor Tiina Tauraite ütles, et see lugu vaatab ausalt otsa inimeste keerulistele suhetele, läheduse janule ja valikutele, mille tagajärjed võivad muuta kõike. "Laval toimuvat võiks vaadata iga ema või vanaema, seal on, mida avastada," kinnitas ta.

Näidend valmis Eesti Teatri Agentuuri näitekirjanduse arendamise mentorprogrammis koostöös dramaturg Martin Algusega. Värske lavalooga tähistab näitleja Tiina Tauraite oma 50. juubelit.

Lavastuse toob publiku ette Linnateatri lavastaja Marta Aliide Jakovski, kunstnik on Kalju-Karl Kivi. Lavastus on sünnib koostöös Vaba Lava meeskonnaga. Lavastuses mängivad Tiina Tauraite, Riina Maidre ning Erling Eding.

