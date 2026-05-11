Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

Mängufilmi "Fränk" peaosatäitja Derek Leheste pälvis Itaalias Sestri Levantes toimunud Riviera International Film Festivalil (RIFF) parima näitleja auhinna. RIFF on sõltumatu filmifestival, mis keskendub alla 35-aastaste autorite loomingule ning ühiskonda mõjutavatele lugudele.

Žürii tunnustas Derek Lehestet siira ja emotsionaalse rollilahenduse eest keerulise karakteri kehastamisel. Auhinnaga kaasnenud põhjenduses toodi esile tema võime avada keerulise karakteri sisemaailma ausalt ja julgelt.

Festivalil viibis kohapeal ka filmi režissöör Tõnis Pill. "See polnud mu jaoks väga suur üllatus, kuna Derek tegi lihtsalt nii suurepärase rolli. Elagu!" ütles Pill pärast auhinnatseremooniat.

Hiljuti saatis "Fränki" edu ka Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal, kus film võitis viis auhinda: parima mängufilmi (produtsendid: Ivo Felt, Johanna Trass; režissöör: Tõnis Pill; tootja: Allfilm), parima filmirežissööri (Tõnis Pill), parima filmistsenaristi (Tõnis Pill, Laura Raud), parima filmioperaatori (Peter Kollanyi) ja parima filmikunstniku kategoorias (Kaia Tungal).

"Frängi" režissöör Tõnis Pill filmifestivalil Riviera International Autor/allikas: Erakogu

"Fränk" jõudis Eesti kinodesse 2025. aasta kevadel, kogudes üle 112 000 piletiga vaatajat.

Filmis mängivad Derek Leheste, Oskar Seeman, Tõru Kannimäe, Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Märt Avandi jt.

"Fränki" kaasstsenarist on Laura Raud, operaator Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel ja helilooja Markus Robam.

"Fränk" on valminud stuudios Allfilm. Produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsendid Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid (Tallifornia) ning Alvar Kõue ja Henri Savitski (High Voltage). Filmi levitas Hea Film.