Tiit Palu: Eduard Vilde vähetuntud "Side" kuulub Eesti kirjanduse kullafondi

"Side" on Eduard Vilde üks kolmest näidendist. See on peaaegu tundmatu, ehkki Vilde ise pidas seda enda parimaks. "Põhjus võib olla selles, et Vilde kuvand teatris on humoristi oma, kuid "Side" on terava ja ajatu konfliktiga draama. See on Eduard Vilde viimane suur kirjandusteos, millele on eeskujuks olnud Strindbergi ja Ibseni näidendid. Kahtlemata on selle näidendi koht Eesti kirjanduse kullafondis," rääkis lavastaja Tiit Palu.

Lavalugu saab alguse isa ja poja konfliktist, mille põhjuseks on erinev vaade ärile ja eetikale. Selles maailmas on tähtis koht kättemaksul ja andestusel, vihkamisel ja armukirel.

Lavastaja sõnul pakub suurte sündmuste, tunnete ja pöörete mängimine näitlejatele lusti ja võimalust näidata oma meistriklassi. "Mulle on lavastuse ettevalmistusest meelde jäänud sügavad arutelud äri ja eetika üle, samuti moodsa ja vana hea teatri kohast ja suhtest tänapäeva teatris, ning loomulikult palju nalja ja rõõmu õnnestunud lavalistest kohandumistest," sõnas Palu.

Tiit Palu on alati eelistanud omadramaturgiat tõlgitule. "Eesti keeles kirjutatud tekstid on sõnaliselt täpsemad, sest nad on mõeldud selles keeles, mitte tõlgitud normatiivsesse keelde. Eduard Vilde "Side" puhul saab rääkida keelest kui stiilist, sest see on kujundirikas ja mahlane. 1917. aastal Taanis kirjutatud teksti olen umbes kolmandiku võrra lühendanud ning lisanud motiivi 1886. aastal kirjutatud Vilde noorpõlvejutustusest "Musta mantliga mees"."

Draamalavastuse "Side" peaosades mängivad Riho Kütsar ja Veiko Porkanen ning Kärt Kull ja Maarja Johanna Mägi. Lisaks on laval Jüri Lumiste, Andres Mähar, Ott Sepp, Reimo Sagor, Kaarel Pogga, Kaisa Areng ja Greg Värnomasing. Lavastaja Tiit Palu kõrval on lavastusmeeskonnas stsenograaf Jaanus Laagriküll ja valguskunstnik Margus Vaigur (Endla).