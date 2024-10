Tiit Palu uuest lavastusest: inimkonnal on jõudu vajadusel uuesti alustada

Tragikomöödia "Üle noatera" viib publiku ühe keskklassi perekonna ellu, kellel tuleb silmitsi seista katastroofide, sõdade ja kaosega. Seetõttu peavad nad aastast aastasse otsustama, kas ehitada oma elu uuesti üles või mitte. "See näidend räägib lootusest sellest, et inimkonnal on siiski jõudu vajadusel uuesti alustada," tutvustas lavastaja Tiit Palu.

Ameerika kirjaniku Thornton Wilderi näidend jõuab Eesti lavale esimest korda. "Nõukogude ajal tema näidendeid lavastati korduvalt Eestis, aga ma arvan tema seda näidendit ei ole Eestis tehtud ilmselt sellel põhjusel, et siin on piibli tsitaadid," sõnas lavastaja ja märkis, et üle 80 aasta tagasi kirjutatud lugu kõnetab praegugi väga. "Wilderi näidend "Üle noatera" on kirjutatud teise maailmasõja keskel, siis kui Ameerika sõtta astus ja see on tema reaktsioon nendele õudustele, mis siis toimusid," ütles ta.

Pereisa mängib Andrus Vaarik ja pereema Piret Laurimaa. Keskne roll on ka perekonna teenijannal, keda kehastab Carita Vaikjärv. "Tema teeb kaasa kõik selle, mida elab läbi see perekond. Tal on oma osa nendes otsustes ilmselt, kuidas edasi minna, kui on kriisid,"sõnas Vaikjärv.

Vanemuise draamajuht Tiit Palu lavastab Endlas külalisena. Endla teater pole Palule võõras, sest seal töötas ta lavastaja ja peanäitejuhina aastaid. "Selline rohkem kui kümne aasta möödudes siia tagasi tulla, on kuidagi nagu tuttav ja samas samas ka mitte, mis on täiesti normaalne. Mulle meeldib siin."

"Üle noatera" esietendub Endla teatris 19. oktoobril.