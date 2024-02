Pildid: Vanemuise teatris algas lavastuse "Antigone" prooviperiood

Mõte 2500 aasta eest kirjutatud Sophoklese tragöödia "Antigone" lavale tuua sündis lavastajal 2022. aasta sügisel. "Siis ei olnud veel kusagil märke, et Eesti teatris saabub selline tragöödiate mängimise aasta. Aga eks see näitab muidugi ainese aktuaalsust," jagas lavastaja Priit Strandberg.

Ühel Euroopa tuntuimal kultuurimüüdil põhinev lavalugu rullub lahti hetkes, kui sõjas Teeba trooni pärast lähevad vastamisi vennad Eteokles ja Polyneikes, kes mõlemad võitluses hukkuvad. Kuningas Kreon lubab liitlaste poolel sõdinud Eteoklese pidulikult matta, kuid käsib vastaspoolel sõdinud Polyneikese surnukeha jätta saatuse hooleks. Vendade õde Antigone keeldub seda aktsepteerimast ning korraldab ka Polyneikesele sümboolse matmisrituaali. Sõlmub maailmavaateline konflikt, milles põrkuvad jumalikud, inimlikud, riiklikud ja sümboolsed väärtused.

Lavastaja sõnul pühitseb näidend tõde ning julgust tegutseda tões ka kõige keerulisematel aegadel, mis tänasel päeval on eriti aktuaalne. "Pannes ennast valikute ette, milles eestlased olid nõukogude ajal või praegu on Venemaal elavad sõjavastased, tekib mul aktiivne küsimus tõest ning julgusest käituda tragöödia kangelaste kombel. Ja lootus, et kui tõde elus ei võida, ehk võidab ta siis surmas."

Eestis on veel üsna lähiminevikus tehtud Antigone müüdil põhinevaid lavastusi, kuid Sophoklese loodud näidendi kujul tehti seda viimati 1928. aastal, lavastajaks Paul Sepp, saksa keelest tõlkis näidendi eesti keelde Marie Under. Strandbergi lavastus liigub aga Sophoklese loodud värsse pidi, mis on saanud Anne Lille käe läbi uue tõlke, seekord siis kreeka keelest. "Samuti on ilmselt paljud kuulnud tragöödiates tegutsevast salapärasest meediumist nimega Koor. Vanemuise lavastuses kehastavad Koori kaheksa suurepärast lauljat, kellele Margo Kõlar on spetsiaalselt loonud imelise muusika," sõnas Strandberg.

Lavastaja on prooviprotsessi algust oodanud pikisilmi: "Olen tõesti väga põnevil, kuna tragöödia mulle veel hiljuti avastamata maailma on olnud väga põnev uurida. Prooviperioodil näitlejate ja lauljatega selle sisse kaevumine saab olema rikastav."

"Antigone" toovad publiku ette Lena Barbara Luhse, Aivar Tommingas, Ragne Pekarev, Linda Porkanen, Ken Rüütel, Ingrid Mänd, Saale Kreen, Susanna Paabumets, Marion Strandberg, Aike Sõõro, Mari-Liis Urb ja Karmen Urb.

Näidendi tõlkija on Anne Lill, lavastaja Priit Strandberg. Kunstnikutöö teeb Laura Pählapuu (Eesti Draamateater). Lavastuses üles astuvale koorile loob originaalmuusika helilooja Margo Kõlar. Muusikajuht on Ingrid Mänd ning valguskunstnik Imbi Mälk.