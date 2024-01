Vanemuise teater plaanib lavastused nädalaks Saaremaale viia

Vanemuise teatri delegatsioon külastas teisipäeval Saaremaad, eesmärgiga vaadata üle võimalikud etenduspaigad, kus 2025. aasta jaanuaris mängida.

Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe, Vanemuise teatri lavastusala ja muusikaosakonna esindajad külastasid Kuressaare teatrit ja Kuressaare spordikeskust kui võimalikke etenduspaiku, vaatasid üle majutusvõimalused ning arutasid kultuurisündmuse toomist Saaremaale vallavanema Mikk Tuisu ning abivallavanemate Koit Voojärve ja Liis Lepikuga.

Aivar Mäe sõnul on Saaremaa kultuurisõbrad väga tublid Tartus Vanemuise teatris käijad, ent see ei vähenda soovi tuua Saaremaale kohapeale Vanemuise teatri ooperi-, draama-, balleti- ja muusikalilavastusi ning kontserte. Kokku plaanitakse Saaremaal anda kokku kümme etendust ja kontserti.

"Võtame kaasa ooperi, balleti, draamalavastuse, filmimuusika gaala ja lõpetame muusikaliga "Nunnad hoos"," loetles teatrijuht Aivar Mäe "Aktuaalses kaameras".

Mäe nentis, et lavastuste saarele viimine on logistiliselt ja tehniliselt väga keeruline. "180 inimest tuleb liigutada edasi-tagasi saalidesse, hotellidesse, Tartusse. See on tehniliselt väga keeruline, sest võimalused, mis on täna Vanemuise teatris statsionaaris, ei ole kindlasti need, mida me saame spordisaalis pakkuda. Kõik see tuleb nullist üles ehitada ja see saab olema suur väljakutse," selgitas Mäe.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk sõnas, et Vanemuise soov pakkuda suurtele ja väikestele saarlastele eriilmelisi teatri- ja muusikaelamusi on tänuväärne ning tervitatav ettevõtmine. Vallavanema sõnul rikastab tartlaste pakutav programm Saaremaa talvist kultuurielu ja toob publiku sekka kindlasti ka neid inimesi, kes pole varem Vanemuise teatri etendusi näinud.