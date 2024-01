Vanemuise teater korraldab taas gümnasistidele mõeldud kriitikakonkurssi

Vanemuise teatri noortetöö juhi Katrin Loonurme sõnul annab konkurss gümnaasiumiõpilastele võimaluse teatrit märgata, analüüsida ja mõista ning teatrile nähtu kohta ka tagasisidet anda, pannes samaaegselt proovile oma kirjalik eneseväljendusoskus.

"Kriitikakonkurss on hea väljund eesti keele või kirjanduse tunnis arutleva loo kirjutamiseks. Julgustame õpetajaid konkurssi näiteks koolitööga siduma. Miks mitte võtta õpilastega ette ühine teatrikülastus ning koolitöö raames nähtut analüüsida. Parimad arutelud saab õpetaja meie konkursile saata. Omalt poolt anname parimatele kirjutajatele ka tagasisidet, nii et see on kindlasti "käsi peseb kätt" võimalus. Teatrist kirjutavaid inimesi ei ole kunagi liiga palju," arutles Loonurm.

Vanemuise teatri dramaturg, konkursi žürii liige Anu Tonts soovitas arvustuse kirjutajal jälgida, et kirjatöö annaks tagasisidet nii artistidele ja lavastusmeeskonnale kui tekitaks huvi ka nendes inimestes, kes lavastust veel näinud ei ole: "See on uhke väljakutse ja põnev loominguline töö."

Žüriiliige Sven Karja soovitab, et ühisteks aruteludeks koolis, aga ka kirjutamiseks võiks pigem valida noortele suunatud lavastusi, sest eakaaslaste probleemidega on lihtsam leida kontakti kui maailmaklassika lavatõlgendustega.

2023. aasta konkursi "Arukas arvustaja" võitja oli Tartu Hugo Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Jaana Sommermann, kes analüüsis arvustuses "On ju nii, Pierre Anthon? On ju nii?" noortele suunatud kasvuvaludraamat "Mitte midagi".

Õpilaste kirjalikke arutlusi oodatakse hiljemalt 27. märtsiks 2024. Konkursi tulemused avalikustatakse 9. aprillil 2024 teatri kodulehel.