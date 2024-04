Vanemuise teatri kriitikakonkursi võidutöö analüüsib lavastust "Sada grammi taevasina"

Võistlusele saadetud 21 tööd olid tänavu keskendunud draamalavastustele, enim kirjutati lavastusest "Mitte midagi" ning "Prohvet ja idioot". Konkursitööd laekusid Türi Põhikoolist, Tartu Tamme Gümnaasiumist, Nõo Reaalgümnaasiumist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist ja Väike-Maarja Gümnaasiumist.

Žürii koosseisus dramaturgid Anu Tonts, Kerttu Piliste, Sven Karja ja draamanäitleja Jaanus Tepomees valisid tänavuseks arukaimaks arvustajaks Ronja Taluniku, kes kirjutas arvustuse "Lavastus, mida ilmtingimata vaadata kaks korda ehk Double espresso shot Werneris" Urmas Vadi lavastusele "Sada grammi taevasina".

Žürii tõstis esile veel kolm tööd: Kirsi Laaniste arvustuse "Broadway päikesekiired Eesti lavalaudadel" lavastusele "Päikesepoisid", Lee Holmi arvustuse "Neljas õde" lavastusele "Neljas õde" ning Helerin Seera kriitika "Kõik võiksid olla erinevad" lavastusele "Mitte midagi".

Positiivse poole pealt ütleb žürii, et tänavuse kriitikakonkursi töid oli parem lugeda kui mõnelgi eelmisel aastal. "Hea, et on tekkinud rohkem isemõtlemist, mitte üritatud kramplikult ära aimata, mida õpetaja või teatriinimesed võiksid oodata. Samuti oli rohkelt märgata kriitilisi arvamusi ja julgeid mõttearendusi ja palju vähem varasematel aastatel loetud käisime-klassiga-teatris-oli tore-tüüpi kirjatükke. Erilist rõõmu tundsime noorte kirjaliku keeleoskuse üle," jagasid žürii liikmed noorte kirjutajate kiituseks.

"Arukas arvustaja" uus konkurss kuulutatakse välja Vanemuise teatri 155. hooajal.