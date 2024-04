Rakvere teatri kirjutamiskonkursi võidutöö analüüsib lavastust "Metamorfoos"

Kõige rohkem kirjatöid laekuski konkursile just Franz Kafka samanimelisel jutustusel põhineva lavastuse "Metamorfoos" kohta, kuid arvustamist leidis ka käesoleva aasta veebruaris esietendunud Margo Tederi noortelavastus "Esimene armastus on revolutsioon". Ühel korral kirjutati tänaseks mängukavast juba lahkunud ema ja poja suhetest pajatavast loost "See kõik on tema".

Konkursile laekus töid nii Tallinna, Tartu kui Virumaa koolidest.

18-aastane Ronja Talunik pälvis eelmisel nädalal esikoha ka Vanemuise teatri kriitikakonkursil "Arukas arvustaja".

"Oskus märgata detaile ja neid kujundlikult lahti mõtestada iseloomustab mõlemat Ronja võidutööd. Tema kirjutised lähtuvad lavastuses valitud laadist ja võtetest, mitte eelnevalt valmis arusaamast, kuidas lavastus peaks ühele või teisele materjalile lähenema. Teatritel tasub Ronjal silma peal hoida, sest temas on annet ja eeldusi heaks kriitikuks saada," sõnas Lauri Saaber, Rakvere teatri kirjandustoimetaja ja kirjutamiskonkursi žürii liige. Žüriisse kuulusid veel dramaturg Urmas Lennuk ja näitleja Margus Grosnõi.

Eripreemia pälvis Rakvere reaalkooli seitsmenda klassi õpilane Diana Lorette Kumari, kes samuti "Metamorfoosi" etendusel nähtut ja kogetut kirjeldas.

Urmas Lennuki sõnul oli Kumari kirjatöö väga vahetu ja elav. "Oma noore ea kohta väga julge ja elus märkamine. Ausalt ja siiralt vaadatud ja ausalt ja siiralt ka kirjutatud," iseloomustas Lennuk noore arvustaja kirjatööd.