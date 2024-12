Karol Kuntsel: tahaks ennast kuidagi uuesti avastada

Vanemuise näitleja Karol Kuntsel rääkis kultuurisaates "OP" südamelähedasest lavastusest "Lõpp", mis räägib küll surmast, kuid millest publik saab pigem hingetuge. Kuntsel tõi ka välja, et järjest raskem on teatris leida uudsuse võlu ning jagas tunnet, et tahaks ennast kuidagi uuesti avastada.

"Artemon saadab mind ikka veel, aga ta ei ole kuidagi koormav. Ma tunnen Buratino saatega sisemist suurt tänutunnet. Vahel mõtlen, see on uskumatu, et ma olen sattunud saatesse, mis on nii paljudele inimestele korda läinud. Saates oli mul nii tugev grimm, et ilma grimmita ei tundnudki lapsed mind ära," meenutas Vanemuise näitleja Karol Kuntsel omaaegset populaarset lastesaadet "Buratino tegutseb jälle", kus ta kehastas koer Artemoni.

Kuntsel toob välja, et tema jaoks on kõige tähtsam vaheldus. "Vahelduseks on meie oma algupärased materjalid väga armsad nagu näiteks Mart Kivastiku kirjutatud "Kuninga käsk", mis oli Vanemuise suvelavastus. Neis on see võlu, et keegi pole neid varem teinud. Sel hooajal esietendub Vanemuises ka üks algupärand, kus ma kaasa teen. Jaanuaris tuleb Ott Kiluski kirjutatud "Elleni sekund", mis põhineb Ellen Niidu elulool. Hiljem jõuab lavale Ott Aardami kirjutatud "Armas ilves"."

"Mulle meeldib näitlejana, ja ma vahel hoian end isegi tagasi, et ma enne esimest proovi näidendit läbi ei loe. Tahaksin teiste näitlejatega koos selle ukse valla lüüa, et oleks ühine avastamine," tõi Kuntsel välja.

Üks lavastus, mis on Kuntseli sõnul väga südamelähedane tervele trupile on Marta Aliide Jakovski lavastatud "Lõpp", mille teemaks on surm ja sellega toimetulemine. "Ma tahaksin julgustada, et see lavastus, vaatamata raskele teemale ei ole kuidagi masendav. Ma arvan, et vaataja tuleb teatrisaalist välja toetatuna, lootuskiirega," ütles Kuntsel. "Selle lavastusega on tunne, et sa teed midagi vajalikku, oled aidanud inimesi, pakkunud neile hingetuge."

"Seal on ka selliseid teemasid, mille puhul ma enda jaoks ei ole lõplikku vastust ikka veel leidnud. Elu lõpu tahteavalduse teema, et kui inimene tahab, et teda ei elustataks, kuidas siis lähedasena sellega toime tulla, kui sa oled selles olukorras," tõi Kuntsel välja.

Kuntsel tegi rolli ka sel sügisel kinodesse jõudnud mängufilmis "Vari". "Kui ma lugesin esimest korda stsenaariumit, siis ma mõtlesin ka, et see on lugu Juhan Liivi elust. Veidi hiljem filmi tutvustust lugedes sain aru, et Liivi elus on periood, millest väga ei teata."

"Miks mitte selliseid fantaasiaid ka luua. Mine tea, äkki toimus midagi uskumatut, sest väga lihtne on mõelda luuletajatest ja rahvuslikest suurkujudest kui õilsatest ja imelistest inimestest, kes kunagi ei eksi, aga tegelikult juhtub neil inimestel elus palju rohkem, kui me teame. Palju hirmsamaid ja jaburamaid olukordi, mida kirjandusõpikutest ei loe."

Filmis mängimine on Kuntseli jaoks põnev maailm, kus väga sageli kaasa lüüa ei õnnestu. "Kui oled teatris juba paarkümmend aastat tööd teinud, see on päris pikk aeg ja uudsuse võlu on ju järjest raskem leida. Jälle tundub, et midagi sarnast ma olen juba teinud. Samas teater on nii elus keskkond, et näitlejate töökaaslased on ka üks ütlemata vaimukas rahvas, see hoiab ka silma säramas."

"Igas elukutses on ju mõõnad ja tõusud ning vahel tundub, et milleks üldse see kõik ja vahepeal mõtled, et vot selle nimel ma olengi näitleja. Ma enda jaoks küll praegu veidikene nuputan, et mis see praegu on. Tahaks ennast nagu kuidagi uuesti avastada," tõi Kuntsel välja.