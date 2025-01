Kaili Viidas: lavastus "Elleni sekund" on armastuskiri Ellen Niidule

"Elleni sekund" algab ja lõpeb 1972. aasta detsembris Ellen Niidu kodus argipäevase sagina keskel. Lavastuse jooksul murdub aga aeg ja nii käib Ellen Niit nii oma lapsepõlves kui ka tulevikus.

"Ta on selline mäng kirjaniku loomingust assotsatsioonide õngitsemisega, et kui Ellen Niit kirjutas oma lugusid päris elust, suhestudes päris eluga, siis me teeme nüüd vastupidi, proovime võtta tema loomingu ja vaadata tagasi sellesse, kust see võis tulla. Lavastus ise on väga helge, mänguline, armastust pakkuv. Ilus ja hea lugu," ütles autor ja lavastaja Kaili Viidas.

Peaosa mängiva Marika Barabanštšikova sõnul kõlab Ellen Niit tema mälestustes lapse olemisega väga hästi kokku ja oma lapsepõlvestki mäletab ta, kuidas Ellen Niit teadis lastesaadetes täpselt, kes laps on ja mida ta tunneb.

"Kui mulle pakuti mängida Ellen Niitu, siis see tunne oli küll selline nagu hing tuli kehast välja. Sellepärast, et kuigi ma lapsena teda väga palju ei olnud lugenud, aga ma teadsin, milline ta on ja ma arvan, et ta minu ja teistegi põlvkondade lapse hinge geenikoodis on ta olemas. Selline tunne, et ohhoo, nüüd ma saan suure rännaku millegi väga tõese ja enda juurde tagasi," ütles Barabanštšikova.

Näidendi aluseks on nii see, mis on Ellen Niidu elust kirja pandud kui ka intervjuud, mida Niit on ise andnud. Viidase sõnul on osa sisendist tulnud ka perekonnaliikmetelt.

"Sa õpidki läbi nende mõistma, milline inimene ta oli. Milline ta oli, kui ta hommikul ärkas või kuidas ta lastega hommikul putru sõi või kui ta jalutamas käis või kui ta nõusid pesi või jõuludeks kingitusi pakkis. See on võib olla natuke nagu aitäh-lavastus Ellen Niidule, et selline armastuskiri kirjanikule koos tänusõnade ja loomingulise mänguga," ütles Viidas.