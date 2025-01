Vanemuise teatris esietendub lavastus Ellen Niidust

Lavastuses näeb Ellen Niit kogu oma elu algusest lõpuni – näeb oma vasesepast isa pahklikke käsi ja omaette pomisevat Jaani tokiga prügi korjamas, esimest suudlust Toomemäel ja sadamast lahkuvat Georg Otsa, võililli Kassari tee servas ja puruks pommitatud Tallinna, kirjutuslaua kohale kummardunud kirjanikku ja rohelist klaasikildu kõnniteel. Näeb onu Ööbikut ja Krõlli, Pille-Riini ja Pika Hermanni torni, kus vahetuvad lipud. Näeb justkui kõike korraga: nii seda, mis läinud, kui seda, mis jääb.

Lavastaja ja näidendi autori Kaili Viidase sõnul sobib Ellen Niidu lugu vaatamiseks kõigile, kes igatsevad aeg-ajalt oma lapsepõlve järele või tahaks oma sisemise lapsega uuesti kohtuda. "Elleni lugu keerleb küll kirjaniku elu ja loomingu ümber, kuid seal on nii palju äratundmist ja nostalgilist, et vahepeal on tunne, nagu räägitaks lugu hoopis vaatajast," rääkis ta.

"Ellen Niidu maailmataju ja looming on sügavas kontaktis lastega, oma sisemise lapse elluäratamise, hoidmise, märkamise, enese sees kaitsmise, ula peale lubamise ja siis uuesti enesesse püüdmise ning kirja panemisega. Samamoodi keerleb ka lavastuse kese, mahutades mänguliselt ja avastades kild-killu haaval sekundisse terve elu ning tundidesse sekundi," lisas Viidas.

Lavastuse kunstniku Marion Unduski sõnul on lavale loodud maailm kodune ja tulvil riiuleid, mis on täis sadu raamatuid. "Nendest riiulitest vormuvad erinevad lood ja ruumid läbi Elleni elu. Kuigi lavastuse nullpunkt on aastas 1972, Elleni elu keskel, siis riiulites olevad raamatud ja lavaruumis leiduvad detailid – nagu ka tegelased, keda Ellen oma lavaelu jooksul puudutab – on pärit nii minevikust kui tulevikust," tutvustas ta.

Lavastuses mängivad Marika Barabanštšikova, Piret Laurimaa, Tiit Palu, Karol Kuntsel, Veiko Porkanen, Robert Annus ja Hannes Kaljujärv. Lavastaja Kaili Viidase kõrval on lavastusmeeskonnas kunstnik Marion Undusk, valguskunstnik Ivar Piterskihh (Endla) ja helilooja ning muusikaline kujundaja Mick Pedaja.