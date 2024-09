Jaak Kilmi Juhan Liivist inspireeritud ajalooline põnevik jõuab kinodesse oktoobris

Pärast tõsist haigushoogu 1894. aastal vaimuhaiglast vabanenud poeedi elukäigu kohta pole mitme aasta jooksul kuigi palju andmeid säilinud. See võimaldas filmi tegijatel oma versiooni välja pakkuda. Nii asub kodukanti naasnud kirjanik lahendama müstilist mõrvalugu, tehes seda poeedile omase nõtkuse ja ka helgusega, vastandudes seejuures toonase külaühiskonna lihtsakoelisusele ning robustsusele. Hoolimata väljamõeldud süžeest on filmis püütud taastada Juhan Liivi natuuri ja tollast elukeskkonda.

Filmi stsenaariumi kirjutas Indrek Hargla ning filmi peaosas on Pääru Oja.

Režissöör Jaak Kilmi sõnul kaevus ta väga sügavalt Juhan Liivi kirjutistesse ja kaasaegsete mälestustesse poeedist. "Need olid minu ja Pääru Oja jaoks teejuhiks meie filmis haigusest teravdatud tajuga Juhan Liivi mõistmiseks, kes raskete olude kiuste õigluse eest võitleb. Tõenäoliselt oligi minu jaoks selles filmitegemise protsessis kõige põnevam koos Pääruga Juhan Liivi tegelaskuju luua. Põhimõtteliselt üritasime me ise detektiividena Liivi lahti muukida, süvenedes nii tema luulesse kui haigusloosse, et vaimust vaevatud peategelase käitumises murtud, kuid siiski filmis toimiv loogika leida," sõnas ta. "Märkimata ei saa jätta, et Juhan Liivi tegelaskujuga ka väliselt sarnanemiseks võttis Pääru kaalus alla 20 kilogrammi."

Jaak Kilmi tõdes, et Juhan Liiv on tegelikult ääretult vastuoluline tegelane, kes oma paranoiade ja jälitusmaania küüsis olles ei vasta sugugi tavapärase vagura ja härdameelse poeedi kuvandile. "Tegemist on ägeda tegelasega, kes eristus oma ümbruskondsetest, olles justkui hullumeelne aga samas ka terava tajuga geenius."

Filmi produtsendid on Kristian Taska, Tanel Tatter, Veiko Esken ja Armin Karu, kaasprodutsent on Tuuli Roosma ning tegevprodutsent on Adeele Tähemaa. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Karoliina Kull, kostüümikunstnik Anu Lensment ja grimmikunstnik Gristina Pahmann, monteerija on Jaak Ollino, helilooja Ardo Ran Varres, kaskadööride osakonna juht Roman Neso Laupmaa, järeltöötluse juht Jan Viljus. Idee autorid on Arbo Tammiksaar, Jaak Kilmi ja Kristjan Mändmaa.

Filmis näitlevad Pääru Oja, Kersti Heinloo, Rain Simmul, Karol Kuntsel, Alice Siil, Peeter Tammearu, Lena Barbara Luhse, Riho Kütsar, Ago Anderson, Andres Mähar, Tarmo Tagamets, Meelis Rämmeld, Indrek Sammul jt.