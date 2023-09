Jaak Kilmi: Juhan Liiv oli vastuoluline, mäslev ja ääretult tundlik

Alatskivil käivad režissöör Jaak Kilmi uue kodumaise mängufilmi "Vari" võtted. Ajalooline põnevik on fiktsioon Juhan Liivi elust, kus skisofreenia all kannataval poeedil tuleb ootamatult toime tulla mõrvauurijana.

Režissöör Jaak Kilmi sõnul tuksub temas ka mängufilmi vändates dokumentalisti süda ning ehkki lugu ise on väljamõeldis, püüavad nad koos näitleja Pääru Oja ja stsenarist Indrek Harglaga olla teatud mõttes ajalootruud.

"Ma püüan taastada Juhan Liivi nendest tükkidest või kaasaegsete mälestustest, nagu ta meieni jõudnud on – sellise vastuolulise, mäsleva, põikpäise ja ääretult tundliku tegelasena," sõnas režissöör.

Indrek Hargla on talle omaselt paisanud peategelase krimiloosse, kus tuleb lahendada Alatskivi mail aset leidnud sünge mõrv. Hargla rõhutas, et tegemist pole biograafilise filmiga. "See film katab mingi nädalakese tema elust ja ta on eelkõige ikkagi põnevus- või seiklusfilm."

Filmi peategelast kehastab näitleja Pääru Oja. "See on tegelikult täpselt see aeg, mil ei teatud, kus Juhan Liiv oligi," märkis näitleja. "Pärast seda esimest vaimuhaiguse episoodi oli teada, et ta on vanematekodus, aga mida ta täpselt tegi, see on ongi fantaasia."

Filmi võtted kestavad oktoobri lõpuni ning kinodesse peaks see jõudma umbes aasta pärast.