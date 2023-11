Minu kultuurielamus | Kristjan Port ja Tim Krabbé raamat "The Rider"

"Hollandis praktiliselt kõik inimesed teavad seda raamatut ja paarkümmend aastat sai seda lugeda ainult hollandi keeles. Nüüd juba mõnda aega on see inglise keeles ka olemas ning mulle kinkis selle mu 18-aastane poeg. See raamat on amatöörratturi 136 kilomeetri pikkune, viietunnine võistlus mägedes ja tema mõtted – mida see maailm tähendab, miks ta valib sellise pingutuse, mis roll on mõistusel ja kehal," tutvustab Port.

Porti sõnul ei ole tegemist raamatuga, mis mõeldud ainult spordihuvilistele. "Ma kardan, et sageli just selles kultuurivõtmes me ei taha vaadata maailma läbi sportlase silmade. Siin on tegemist amatöörsportlasega, inimesega, kes armastab midagi. Ja kui sa armastad seda pingutust ja selle kaudu seda maailma tunnetada, siis kõik ülejäänud saavad sellele kaasa elada."

"Näiteks film "1917" – võiks ju öelda, et seda vaadaku ainult sõdurid. Aga ei, seda vaatavad kõik ülejäänud inimesed, kuna see on inimlik pingutus, soov hoida iseennast elus, aga samas pidevalt riskides," räägib ta.

"Eks selliseid sportlaste pingutusteraamatuid on teisigi. Aga kui lugeda, siis saab aru, et see ei ole kirjutatud ühelt sportlaselt teisele, vaid see on kuidagi avalikum pöördumine ja tunnetus. Ka inimesel, kes ütleb, et sport pole tema jaoks, lugedes adrenaliin tõuseb ilma higipiiskagi valamata. Selles mõttes see raamat tõesti kaasab sind sellesse maailma väga ettevaatlikul ja osaval moel," ütleb Port.

