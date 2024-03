Värske Rõhk jagas välja aastapreemiad

Preemiaid jagatakse neljas kategoorias – luule, proosa, kriitika ja vabaauhind – ning laureaadid ja nominendid valib välja ajakirja toimetus koos kolleegiumiga.

"Suur rõõm on tõdeda, et noor kirjandus on jätkuvalt uhkelt eripalgeline: leiab nii igatsus-, loodus-, keele- ja identiteediluulet, sürri, puhast huumorit ja ühiskonnakriitikat, nõtkeid tõlkeid ning suurepärast analüüsi- ja jutuvestmisoskust. Kirjandus on noorele autorile ja lugejale jätkuvalt oluline ning Värske Rõhu aastapreemiate jagamine on ennekõike võimalus tänada kõiki, kes on meie tegemistele aasta jooksul kaasa elanud," ütles ajakirja peatoimetaja Hanna Linda Korp.

Luulekategoorias pälvis auhinna Janika Läänemets (Värske Rõhk nr 82, 86), proosakategoorias sai esikoha Andreas Kübar lühijuttudega "Paljad inimesed" ja "Imre pann" (Värske Rõhk nr 82), kriitikapreemia pälvis Teele Pärn Maryliis Teinfeldt-Grinsi luulekogu arvustuse eest (Värske Rõhk nr 86) ning vabaauhinna sai Ove Averini ja Henri Otsingu päevik (Värske Rõhk nr 86).