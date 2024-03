Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid juba teist korda välja novellikonkursi Värske Novell, mille eesmärk on julgustada nooremat põlvkonda proosat kirjutama ja avaldama. Võistlusele on oodatud 15-19-aastaste noorte lühijutud.

Novelle hindab neljaliikmeline žürii koosseisus Made Luiga (Mudlum), Armin Kõomägi, Emma Lotta Lõhmus ja Paul Raud.

Värske Rõhu proosatoimetaja, kirjanik ja tõlkija Paul Raud leidis, et just noorena lugemise ja kirjutamisega alustamine tagab kindla kirjandusliku põhja kogu eluks. "Kirjandus saab õitseda üksnes siis, kui ta on avatud värsketele lähenemistele ja uutele häältele. Värske Novelliga tahamegi lasta kõlada õige noorte kirjutajate häälel, mis alles otsib oma tooni. Novell on žanr, mis lubab julgelt katsetada, aga samas ka oma kirjanduslikud oskused proovile panna ja neid lõpmatult lihvida."

Konkursi auhinnafond on 1500 eurot, mis jaotub võitjate vahel. Lisaks rahalisele preemiale avaldatakse parimad tekstid Värskes Rõhus ja kogumikus "Eesti novell 2025".

Novelli pikkus on 4000 kuni 15 000 tähemärki koos tühikutega. Osaleda võib ühe tekstiga. Võistlustöö on oodatud hiljemalt 15. maiks 2024 aadressile [email protected]. Võistlustöö juurde tuleb lisada ka nimi ja vanus.