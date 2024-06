Värske Novelli peapreemia võitis 18-aastane Triinu Kree

Esikoha pälvis Triinu Kree novell "Kesköökülm". Värske Rõhu proosatoimetaja Paul Raud sõnas, et Kree tekst torkas kohe silma oma julge ja isikupärase stiiliga, mis on omane kogenud kirjutajale. ""Kesköökülm" kõnnib õrnal sammul kuskil seal tõeliselt poeetilise proosa pärusmaal. Autor on leidnud endale vägagi väljendusrikkad kujundid ja fragmentsed loojupid osavalt tervikuks sidunud. Tulemuseks on tähelepanuväärselt küps ja humoorikalt eneseirooniline tekst, mis lugejat kuidagi külmaks ei jäta," lisas Raud

Eripreemia pälvis Jane Leinfeld novelliga "Tedretähnik", mis paistis silma hea keelevaistu ning mitmekihilisuse poolest, ning Katarina Kuninga tundliku ja omapärase häälega jutustatud novell "Ajamasin".

Võitjate vahel läks jagamisele 1500-eurone auhinnafond. Novellid ilmuvad Värskes Rõhus, võidunovell näeb ilmavalgust ka kogumikus "Eesti novell 2025".

Teist korda toimuva Värske Rõhu novellikonkursi eesmärk on julgustada ka nooremat põlvkonda proosat kirjutama ja avaldama. Võistlusel osalesid novellid 116 noorelt autorilt, tööde keskmine tase oli žürii sõnul märkimisväärselt kõrge.