Esmakordselt ilmus koondteos "Maailma novell"

Kirjastus Eesti Jutt, kes on juba aastaid andnud välja kogumikku "Eesti Novell", avaldas esmakordselt koondteose "Maailma novell", mis sisaldab novelle nüüdiskirjanikelt üle maailma. Projekti lükkas käima Made Luiga ja teos valmis 17 tõlkija koostöös, igaüks neist valis just teda köitva autori.

"Maailma novelli" projektijuht Elisa-Johanna Liiv sõnas, et kuigi tõlkenovelle ilmub eesti keeles minimaalselt ja nende väljaandmine on üsna riskantne, otsustasid nad ikkagi selle eksperimendi ette võtta. Žanriliselt leiab kogumikust kõike alates armastusest ja komöödiast õuduseni välja.

"See mõte on paika loksunud mõned aastad, see sai nii hullumeelne, et me ei oska öelda, kas see tuleb iga aasta tagant, kolme aasta tagant või jääb ainult see üks suurepärane kogumik, vaatame lugejate pealt, vaatame tunde pealt, kõik võib juhtuda," selgitas Liiv.

"Meie kujundaja tegi esimesed kavandid ja kui ta küsis, kas punane või roheline, kuidas meeldib, siis ma vaatasin ja mõtlesin, et äkki teeks mõlemad. Loodetavasti ei tekita see liiga palju segadust inimestes, kes vaatavad raamatukogus ja poes, et mis siin toimub ja milles siin erinevus on, siis erinevus on puhtalt selles, kumb värv sulle rohkem meeldib," lisas Liiv.