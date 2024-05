Värske "Eesti novelli" kaante vahele jõudis 16 lugu

Tegijate sõnul on selle aastal kogumik üsna selgelt meie tänase päeva nägu. Koostajad märkisid, et on kogumik vaheldumisi sünge ja jumalik.

Meesautorite tekste on kogumikus viis, sajandivanune novell nende hulgas. Tuglase võidulood ja paljud teised on seekord naiste kirjutatud.

2024. aasta kogumiku on koostanud Maria Esko, Margit Lõhmus, Mart Velsker ja Joosep Vesselov.

Novellide autorid on Katrin Tegova, Mudlum, Mari-Liis Müürsepp, Toomas Raudam, Kai Kask, Maarja Undusk, Andrus Kasemaa, Merlin Kirikal, Taavi Eelmaa, Meiu Münt, Urmas Vadi, Lilli Luuk, Maarja Kangro, Juta Kivimäe, Aliis Aalmann ja Karl Rumor.

Kogumikku esitletakse 16. mail Tallinnas EKKM-is ja 17. mail Tartus Eharoosa kirjandusõhtul.