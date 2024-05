Galerii: Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemia pälvis Urmas Vadi

Eduard Vilde kirjanduspreemia ja kirjandustammikusse nimelise puu saanud Urmas Vadi tunneb, et raamat "Kuu teine pool" on rahvale korda läinud.

"Mulle on see hästi isiklik lugu. Seal ongi mu enda kogemus ning hirmud lapsepõlvest ja sealt edasi mingid soovunelmad ja kõik selline. Selliste imelike asjade puhul natuke kardad, et äkki oled liiga imelik, kui sellistest asjadest räägid," rääkis Vadi.

"Aga et see raamat on liikunud mitte ainult kitsa lugejaskonnani, vaid ka laiemalt, seda ma tunnen küll ja see on ainult rõõm," tõdes kirjanik.

Vadil on Vildega ka eriline side ning Vilde "Pisuhänd" kuulub Vadi hinnangul Eesti näidendiparemiku tippu. Samuti on ta kirjutanud ja lavastanud Vilde ainetel menuka näidendi "Millest tekivad triibud?".

Lisaks tõi Vadi enda jaoks olulisena esile ühe Vilde novelli. "Kunagi koolis ma sattusin lugema tema novelli "Kupja-Kaarli adjustaadid". Ja see oli kohutavalt kurb ja kohutavalt naljakas lugu. Juba sellest ajast peale on mulle Vilde oluline olnud," sõnas Vadi.