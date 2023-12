Pille-Riin Purje teatrikommentaar: Eduard Vilde, Eesti esimene eurooplane

Ikka on põhjust ja tahtmist kiita eesti klassika uusi tõlgendusi, eriti kui need hästi välja kukuvad. Sest ega neid hetkel teatripildis just ülemäära ei kohta, tõdes Pille-Riin Purje teatrikommentaaris.

Pärnu Endlas esietendus oktoobri lõpul "Mäeküla piimamees". Eduard Vilde romaani kirjutas lavale Andrus Kivirähk, autoritruumalt kui ehk esmapilgul aimatav. Oligi hea ajend Vilde romaan jälle kord läbi lugeda ja avastada tekstikohti, mida poleks varem nagu märganudki. Selge see, klassika kestab üle aja!

Aare Toikka lavastuse žanriks on valusalt koomiline draama. Just tark tasakaal koomika ja valu vahel on iseäranis võluv – näitlejatele ülesandena, publikule kaasaelamiseks. Ilma huumorita oleks valugi raske(m) tõsiselt võtta. Lummab lavastuse imehästi läbikomponeeritud kujundisüsteem, Illimar Vihmari põneva lavakujunduse kaudu ning kõigi osaliste nõtkes rütmistatud mängulaadis. Toikka on ansamblimängus muuhulgas rakendanud vana hääd näitlejatõde "roll algab jalgadest": Fatme Helge Leevaldi Mari, Meelis Rämmeldi Tõnu Prillupi, Andrus Vaariku Ulrich von Kremeri jalad väljendavad vaimukalt tegelaste olemust ja tahtmisi. Himukalt ja musikaalselt kõlab kokku terve näitlejate sekstett, kuhu kuuluvad veel Priit Loog, Ago Anderson, Ott Raidmets.

Aare Toikka tõlgendus väärib süvaanalüüsi. Siinses lühikommentaaris tahan aga toonitada sümpaatset teatriloolist kokkusattumust: nimelt on jõudmas viimaste etendusteni Eesti Draamateatri särav lavastus "Millest tekivad triibud?", autor ja lavastaja Urmas Vadi.

25. novembril toimus Kadriorus Vilde muuseumis erksalt mängulustlik 100. etendus, vaid mõned mängukorrad on uuel aastal veel ees. Vadi lavaloos, kus Vilde looming ja elu pööraselt põimumas, saab romaanist "Mäeküla piimamees" üks telg. Nüüd, Endla uuslavastuse mõjuväljas, sai "Millest tekivad triibud?" omakorda robinal tähendusi juurde. Nagu ka tahe Vilde teoseid hoolega lugeda.

Kui lisada, et Vanemuise mängukavas on Tiit Palu "Pisuhänd 2" ja tuleval kevadel plaanis uuslavastus Vilde unarusse jäänud näidendist "Side", võime olla tänulikud, et eesti kirjanduse esimene eurooplane jälle kord meid teatrilavadel kõnetab.

Teleteatri surematu "Pisuhänd" (lavastaja Ago-Endrik Kerge, 1981) ilmutas end taas Urmas Kibuspuu 70. sünniaastapäeva puhul – vaibumatu rõõmuga.