Pille-Riin Purje teatrikommentaar: tunne ära oma laul – loo ja loe oma lugu!

Vahel on tunne, et Eesti teatrite mängukavad on nagu üks ilmatu suur karussell või isegi Ameerika raudtee. Muudkui lisandub uuslavastusi, tiirlemise tempo kiireneb, ei jõua järele, ei jõua kohalegi… Tee aga pidevalt valikuid, näiteks esietenduste vahel. Püüa kinni lemmiklavastuse viimane etendus, mis ju puudutavam kui esietendus. Rääkimata korduv- või suisa sarivaatluse hasardist ja õpetlikkusest. Loo oma lugu, teatrivaatleja, kel elus igal aastal kaksteist, kui mitte kolmteist teatrikuud.

Vahel taipad, usaldusväärsete allikate toel ja omaenda vaistuga, et appi, sündmuslavastus jääb tabamata – no siis veab, kui pole veel hilja. Minul vedas, et emakeelepäeval avanes võimalus vaadata Musta Kasti külalisetendust "Lilli". Autorid Kaija M Külm ja Jaanika Tammaru, lavastaja-dramaturg Kaija M Külm. Südapäevast etendust nägi täpselt see publik, kes teatri kodulehel adressaadiks märgitud: põhikoolist pensionini, aga põhiosa oli põhikoolist.

100 minutit on pikk aeg, ent kaasaegne kangelaseepos, värsslavastus, räppmuusikal Eesti ärkamisajast ja ühest vägevast naisest Lilli Suburgist (1841 – 1923) kulges küll karussellikiirusel, aga sedavõrd ulja energia, intensiivse mängu- ja elulustiga, täpse sõnumisihiku ja vallutav-vallatleva sarmiga, et tohutult mõnus oli kaasa sõita.

Laval on kolm näitlejat: isiksuslik nimiosaline Silva Pijon, tuhinal rolle vahetavad Mariann Tammaru ja Agur Seim, muusikuna tervikut hoidev Kaarel Kuusk. Kontakt lava ja saali vahel särises erksalt, lahe on tunda end nii sisuliselt mänguvõetuna.

Vahva võti ja vaimukas võttestik on leitud Eesti ajaloo, eestlaste töörabamise ja eelarvamuste vallamuukimiseks. Naisõigusluse ja soorollide teemat käsitletakse kirglikult, kuid vaheda muigega, osatades ajaüleseid mõttemalle ja -stampe.

Musta Kasti kodulehel püüab pilku "Lilli" saatelause: "Igas vanuses maailmaparandajatele kohustuslik!" Kõige rohkem nakatab "Lilli" ja Lilli elusäde, oma kutsumuse äratundmise ja järgimise julgus. Lilli kuulutab: "Loon ennast vabaks! Ise loen ja loon oma loo!" Ja saalis tunned, kuidas too mõttetum, tühja rapsiv karussell su sees jõnksatab, vähemasti korraks kriginal seiskub.

Jaksu, vaimuvalgust ja hingetuld Mustale Kastile oma loo lugemisel, loomisel, jagamisel. Vaimustavat teatrikuu ja teatriaasta jätku meile kõigile.