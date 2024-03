Teater Must Kast: käimasolev hooaeg on kõige rohkem meie nägu

"See hooaeg, mis meil praegu on, ja need projektid, mis meil mängukavasse on jäänud, need on kuidagi kõige rohkem meie nägu. Need on lavastused, mille üle me ise oleme uhked või mida meil endal on väga äge mängida," tõdes Landberg.

""Peks mõisatallis" on kindlasti lavastus, mida Musta Kasti puhul teatakse – mängime seda juba seitse või kaheksa aastat. Aga kindlasti oli suur tipphetk see, kui Peeter Volkonski sai meie ja tollase Paide Teatri trupiga ära teha oma "Carmeni" ja me siiamaani mängime seda," lisas Tammaru. "Teeme selliste inimestega, sellistel teemadel ja selliseid lavastusi, et kõik on valmis kell kümme hommikul lava ehitama tulema, et õhtul etendust anda."

Must Kasti viimane uuslavastus räägib siit elust lahkumisest ja kannab pealkirja "Surm", ka Vanemuise teatril on sarnase temaatikaga lavastus "Lõpp" mängukavas. Lavastaja Birgit Landbergi sõnul tingib sellised teemakäsitlused praegune aeg.

Sünnipäeva puhul otsustai välja anda heliplaat, sest erinevatest lavastustest oli kokku kogenud suur hulk orginaalloomingut. "Andsime plaadi välja ka teatri esimesel tegutsemisaastal ja nüüd on väga äge seda kuulata. Nii et võib-olla siis kui taas on kümme aasta möödas, siis saame tagasi vaadata – mis lavastusi me tegime, kuidas me kõlasime. Teater on ju kaduv kunst. See plaat võtab kümme aastat kokku, paneb ta kuskile ajakapslisse, sinna ta jääb ja sinna saab alati tagasi minna," tõdes Landberg.