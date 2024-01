Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna pälvis teater Must Kast lavastusega "Lilli"

Lavastus "Lilli" on kaasaegne muusikaline kangelaseepos eesti kirjanikust, ajakirjanikust, haridustegelasest ja naisõiguslasest Lilli Suburgist, tema elust ja ajast.

Auhinnakomisjon tunnustas teatritruppi Must Kast kultuuriloolises arhiivis asuvate Lilli Suburgi elu ja loomingut kajastavate materjalide kasutamise eest: lavastuse loomisel on kasutatud rohkelt käsikirju, näiteks Suburgi päevikut, mida pole senini avaldatud. Samuti on kirjandusmuuseumi sõnul Must Kast tõstatanud ühiskonnas väga olulise teema – naiste roll eesti kultuuris ja ajaloos.

Komisjon tunnustas ka lavastuse vormilist külge. "Lilli" on räppmuusikal, mis loob kontrasti ajaloolise ainese ning kaasaegsesse ja eksperimentaalse vormikeele vahel ning see kõnetab ka tänapäeva noori. Oluliseks lisaväärtuseks on kindlasti etenduste järel toimuvad vestlused publikuga, märkis muuseum.

Kirjandusmuuseumi sõbra auhinnaks on keraamik Merle Kusma kujundatud Lilla Daami kohvitassid ja kotitäis Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuse väljaandeid.

Värsslavastuse "Lilli" panid kokku lavastaja-dramaturg Kaija M. Külm ja värsi- ja viisidramaturg Jaanika Tammaru, näitlejatena astuvad ülesse Silvia Pijon, Mariann Tammaru, Agur Seim ja Kaarel Kuusk.

Eelmisel aastal esimest korda välja antud Eesti Kirjandusmuuseumi sõbra tiitli pälvis kirjanik Mehis Heinsaar, kelle romaani "Kadunud hõim" peategelane ja süžeeliinid on seotud kirjandusmuuseumiga.

Kirjandusmuuseumi sõbra auhind on tunnustus väljaspool muuseumi tegutsevale loojale, teadlasele või institutsioonile, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe kõrgel tasemel teose, korraldanud sündmuse või teinud algatuse, mis väärtustab ja tutvustab laiemale avalikkusele Eesti Kirjandusmuuseumi tegevust. Auhind antakse välja eesti kirjanduse päeval 30. jaanuaril.