Tartus esietendub Eesti esimesest naisõiguslasest rääkiv värsslavastus "Lilli"

Kaasaegse kangelaseepose Eesti esimesest naisõiguslasest, Lilli Suburgist toob teater Must Kast publikuni värsside ja viiside kaudu.

"Üheks inspiratsioonimaterjaliks on kuulus muusikal "Hamilton", kus Miranda tõi samamoodi ühe ajalukku unustatud tegelase väga nähtavale," sõnas värsi- ja viisidramaturg Jaanika Tammaru. "90 protsenti sõnadest on minu kirjutatud, aga siin on ka kultuuri- ja stiilivihjeid nii Jarek Kasari kui ka Nublu loomingust."

Lilli Suburg oli Eesti esimene professionaalne naisaajakirjanik, kes asutas Eesti esimese naisteajakirja Linda. Ta rajas eestikeelse tütarlastekooli ning oli haridusuuendaja ja pedagoog.

"Ta kirjutas filosoofilisi, mõtlemakutsuvaid artikleid, et tuua tähelepanu sellele, et naisel on rohkem eluteid kui olla perenaine ahju taga. See kõik, mida tema julges teha, on väga-väga inspireeriv," rääkis Tammaru.

"Kui lugeda, kuidas kirjutasid inimesed, kes ei olnud tema ideedega nõus, siis tekib temast väga kontrastne pilt: kuri, õel, tige, kibestunud, valelik ja inetu keelekandja," arvas lavastaja ja dramaturg Kaija M. Külm. "Mul on tunne, et need inimesed, kellel oli võimalus öelda teistsuguseid sõnu, olid need, kellel oli sel ajal ühiskonnas ka palju suurem võimupositsioon. Need, kes teda armastasid - nendel ei olnud võimalust jätta endast jälg või mälestus tugevasti ajalukku."

Uues lavastuses mängib Lillit Silva Pijon ning teistes osades teevad kaasa Mariann Tammaru, Agur Seim ja Kaarel Kuusk.