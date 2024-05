Mustas Kastis esietendub Taago Tubina süütundelavastus "Hing kurgus"

Inimesed soovivad olla kaasatud erinevate ühiskondlike kriiside lahendamisse, kuid nad ei suuda seda saavutada globaliseerunud maailmas, informatsiooni ülekülluses. Lahenduskäikude leidmine on inimese teabehoomamise piiridest juba selgelt üle.

"Hing kurgus" pöörab ootamatute nurkade alt tähelepanu sellele, kuidas ka meie ise oleme osa globaalsest maailmakorrast, mis on loodud tekitama viletsust ja kannatusi. Mida tähendab vahe rikaste ja vaeste vahel konkreetselt minu jaoks, minu mõtlemise, tundmise ja igapäevase tegutsemise jaoks?

"Ma olen täiesti tavaline inimene, kes elab oma täiesti tavalist elu. Ja mul on õigus sellele täiesti tavalisele elule. Miks just mina ei tohi oma tavalist elu edasi elada nagu varem? Miks peaksin just mina maailma päästmise enda peale võtma? Miks peaksin just mina mingit messiast mängima?" ("Hing kurgus")

Lavastus on eriline selle poolest, et iga etenduse toimimiseks vajalik elektrienergia toodetakse publiku silme all etendajate endi poolt, kasutades selleks spetsiaalseid ajameid.

Esimest korda Musta Kastiga koostööd tegev Taago Tubin on oma lavastustes ka varasemalt käsitlenud sotsiaal- ja keskkonnakriise, uurides tekkinud konflikte maailma ja inimeste vahel. Seekord võtab ta vaatluse alla heaoluühiskonna inimese sisemised vastuolud.

"Hing kurgus" (originaalpealkirjaga "In meinem Hals steckt eine Weltkugel") lavatekst pärineb Šveitsi kirjaniku Gerhard Meisteri sulest ning sellest on valminud auhinnatud kuuldemänguversioon ja saksakeelses kultuuriruumis mitmeid lavastusi. Eestis jõuab tema tekst lavale esmakordselt.

Lavastuses mängivad Kristian Põldma, Silva Pijon, Kaarel Targo, Mariann Tammaru ja Kaarel Kuusk. Kunstnik on Kaspar Jancis, valguskunstnik Rene Liivamägi, muusikalised kujundajad Kaarel Kuusk ja Taago Tubin.

Etendused toimuvad 23., 24., 27. ja 28. mail Tartus Genialistide Klubis.