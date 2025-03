Pildid: Estonias tähistatakse Eduard Vilde 160. sünniaastapäeva näitusega

Näitusel näeb fotosid vanadest lavastustest, arhiivimaterjale ja lõbusaid karikatuure, samuti on väljas mõned erilised esemed, näiteks Estonia näitlejate Vildele kingitud album ja särp. Näituse kuraator Mari Vapper ütles, et Vilde oli väga suur teatrientusiast ja omal moel rajas ta isegi teed Eesti kutselisele teatrile.

"Estonia ja Vilde on omavahel väga-väga seotud, kõik kolm tema näidendit on siin Estonias esietendunud, lisaks töötas Vilde siinse teatri dramaturgina, sai estoonlastega väga hästi läbi, tal on tugev side Estonia teatriga," sõnas Vapper. "Lisaks Vilde kolmele näidendile teeme kummarduse ka toonastele Estonia teatri tähtedele, kes kõik Vilde näidendites särasid," lisas ta.

"Vilde oli terve elu suur teatrisõber, unistas noorena ka ise näitlejaks saamisest ja sõnastas juba eelmise sajandi alguses väga põhjaliku nägemuse sellest, milline peaks olema üks õige teater. Umbes niisugusena, nagu meie teatrid praegusel ajal ongi. Nii et Vildet võib nimetada ka meie teatrivisionääriks," ütles kuraator.