Urmas Vadi uues lavastuses elustuvad kirglikud stseenid Eesti kirjandusloost

Vildest näidendi kirjutamise idee sai Urmas Vadi Vilde muuseumist. Rohketest tegelastest, tsitaatidest ja sündmustest läbi põimuv lavastus võib esmapilgul tunduda virvarrina, kus raske järge pidada, kes on kes.

"Vilde eluõhtul oli selline seik, et ta armus ühte noorde juuditari ja see tundus mulle sellel hetkel väga huvitav. See kirjavahetus on hästi ilus, hästi traagiline jne ja ma mõtlesin et võiks teha tubateatri lavastuse, kus kaks inimest ajavad juttu ja ongi väga tore. Aga siis ma hakkasin lugema Vilde elulugu ja see tundus nii põnev. Ma mõtlesin, et vaevalt ma Vildest rohkem näidendeid kirjutan," rääkis Vadi "Aktuaalsele kaamerale".

"See olekski selline unenäoline ruum, võib olla see on Vilde surma- või eluõhtu hetk, kus viirastuvad tema kolleegid, tema läbivad teemad, tema tekstidest tegelased. Nad kõik sõidaks talle nii-öelda sisse ja mulle tundus, et tore oleks teha selline lavastus, kus on kolm näitlejat ja virvarr või liikumine toimuks kogu aeg," lisas ta.

Vildet kehastab lavastuses näitleja Indrek Sammul. "Üks põnevamaid asju on see, et ma ei olnud sellisel kujul kunagi mõelnud, et mis on see energia või energeetika, mis paneb kunstniku looma erinevatel eluetappidel. Kui võtad praegusel ajal mingi raamatu või lühijutu kätte, mis on tegelikult see energeetika, mis on see südame sisu, mis on pannud just seda asja kirjutama. Vilde, kel on tohutult erinevaid asju, et mis on see energia, kust see on tulnud, millega looja loob, see tundus mulle põnev selles kõiges," rääkis Sammul.

Et laval toimuvast täit mõnu tunda, võiks etendusele tulla pool tunnikest varem ning läbi lugeda Vilde muuseumi ees olevad näitusetekstid või teatrikava, kus kõik tegelased ja teemad kenasti oma kohtadele asetuvad.