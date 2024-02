Karin Vicente: me teeme oma dominantsusega oma planeedile halba

"Kunst antropotseeni ajastul" koondus kolme telje ümber: Eesti kunstiajaloo ümbermõtestamine ökokriitilisest vaatenurgast, nüüdiskunsti võimalused keskkonnakriisiga tegelemiseks ja muuseumi rohepööre.

"Antropotseen on inimese ajastu. See tähendab seda, et inimene on liigina muutunud nii dominantseks ja võimsaks, et ta mõjutab juba geoloogilisi protsesse. Antropotseen viitabki sellele, et me oleme siin planeedil nii dominantsed ja me teeme sellega oma planeedile halba," selgitas näituse roheliste praktikate kuraator Karin Vicente.

Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli selgitas, et näitust vedas eest keskonna-ajalugu uuriv teadlase töörühm, kuhu kuulusid Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia uurijad, keda omakorda juhtis Linda Kaljundi. "Koostöös nendega saigi näitus niivõrd suur, mahukas ja mitmetasandiline," tunnustas Polli.

Muuseumijuhi sõnul hakkas näitus alates esimesest ettevalmistuspäevast küsima selle kohta, millise keskkonnamõjuga on näituse ettevalmistusprotsess ja muuseumi igapäevased tegevused. Seetõttu valmis ka kestliku näituse mudel, et teised muuseumid saaksid samamoodi oma näituse ettevalmistamise protsessi reflekteerida.