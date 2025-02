Selgusid Muuseumirottide võitjad

"Tähistame tänavu eestikeelse raamatu 500. sünnipäeva. Muuseumid ja raamatud on mõnes mõttes sarnased – mõlemad talletavad lugusid, loovad sildu eri aegade ja inimeste vahel ning pakuvad võimalust maailma mõtestada. Nagu hea raamat, kutsub ka hea muuseum külastajat dialoogile, ärgitab küsima ning aitab leida vastuseid. Kuid lisaks muuseumidele peame hoidma ja toetama ka inimesi, kes neis töötavad. Suur tänu kõigile muuseumitöötajatele teie südamega tehtud töö eest – aitäh, et avate meile uusi ja põnevaid maailmu," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

"Eesti muuseumide aastaauhinnad annavad hea võimaluse tõsta esile neid, kes igapäevaselt panustavad meie kultuuripärandi säilitamisse, uurimisse ja tutvustamisse. Iga nominent on oma valdkonnas ainulaadne ja toob esile muuseumide mitmekesise töö – alates haridusprogrammidest ja ekspositsioonidest kuni teadustöö ja kogude hoidmiseni. Sel aastal on nominentide seas palju erakordseid tegijaid, kelle panus aitab tugevdada meie kultuuriruumi ning viia Eesti pärand inimestele lähemale. Soovin kõikidele osalejatele jätkuvat edu ja inspiratsiooni meie kultuuri rikastamisel," ütles Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

Eesti muuseumide aastaauhindade laureaadid:

Aasta näitus: Viltuse maja saladused // Tartu Kunstimuuseum. Hanna-Liis Kont, Kaisa Sööt, Laura Merendi, Signe Friedenthal, Kristlyn Liier, Rene Kriisa, Janne Randma, Kristiina Treial (SA Kiusamisvaba Kool), Inger Klesment (Balti Infohäirete Seirekeskus)

Aasta teadustrükis: Juhan Liiv "Vulise ojakene rohkem. Publitsistika ja kriitika" // Liivi Muuseum. Tanar Kirs, Kadi Kivilo, Mari Niitra, Artur Kuus

Aasta teadusüritus: Haapsalu ja Läänemaa muuseumide XXX ajalookonverents // SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Eve Otstavel, Anton Pärn, Jaak Mäll

Aasta muuseumiuuendaja: Tervisemuuseumi mobiilsed mininäitused // Eesti Tervisemuuseum. Jelena Tšekulajeva, Kersti Möldre, Anna Rinaldo

Aasta kogukonna sõber: Kogukondade kaasamine näituse "Meie Tartu" loomisesse ning muuseumi arendamisse // Tartu Linnamuuseum. Risto Lehiste, Robert Varik, Maria Usk

Aasta konserveerimistöö: Lootsi vrakilt leitud köite ja otste konserveerimine // Eesti Meremuuseum. Maria Pommer

Aasta muuseumikogu arendaja: Loengusari "Millal on disain?" // Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum. Sandra Nuut, Kai Lobjakas

Aasta turundustegu: Händkaku uskumatud seiklused Loodusmuuseumis ehk kuulsaks saamise valem // Eesti Loodusmuuseum. Heidi Jõks, Dagmar Lamp, Annemarie Rammo

Aasta muuseumihariduse edendaja: Ülenurme Gümnaasiumi 8. ja 9. klasside tehnoloogia-, kodunduse- ja käsitöötunnid // SA Eesti Maaelumuuseumid. Kadri Türna, Tiina Ivandi, Indrik Unt, Merly Tätte, Kaie Jukk, Mari-Liis Tammiste, Liina Mahoni, Maiga Davõdov, Evelin Anja, Pille Blum, Laura Rämman

Aasta püsinäitus: Toolile nõjatudes. Luksust ja lihtsust keskajast Lutheri vabrikuni // SA Virumaa Muuseumid. Viljar Vissel, Inge Laurik-Teder, Kristi Paatsi, Andrus Eesmaa

Eesti Muuseumiühingu eriauhinna "Aasta muuseumitöötaja ehk Terav Pliiats" pälvis Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova.

"Narva muuseumi näitusetegevuse ja julgete aktsioonide järel venemeelses elanikkonnas tärganud pahameel näitab ilmekalt, et tänases polariseeruvas maailmas on muuseumid väga olulised osalejad, isegi eestvedajad ühiskondlikes protsessides. Narva muuseum on kujunenud platvormiks, kus käsitletakse kompleksseid ja teravaid teemasid eesmärgiga toetada linna ja kogukonna arengut, ajalooteadlikkust ning mõistmist. Lisaks professionaalsele pühendumisele on Maria Smorževskihh-Smirnova näidanud üles silmapaistvat kodanikujulgust iseseisva Eesti riigi väärtuste ja narratiivi kaitsmisel," põhjendas valikut Eesti Muuseumiühingu esindaja Kerttu Männiste.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiosakonna ehk Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis seekord PoCo Popkunstimuuseum. EISi turismijuhi Anneli Lepa sõnul on ülemöödunud suvel Tallinnas Rotermannis avatud PoCo Popkunstimuuseum tõusnud vaid pooleteise aastaga üheks väliskülastajate tõmbemagnetiks.

"Erakollektsionääri kunstihuvist ja-entusiasmist sündinud näitusmuuseum rikastab kohalikku kultuurielu, pakub võimalust näha Tallinnas popkunsti maailmanimesid ja korraldab näitustegevust, mis äratab publikuhuvi ka väljaspool Eestit. Turismi jaoks on popkultuuri suunaga muuseumi tulek, mille sarnast Eestis ega siin piirkonnas varem ei olnud, väga oluline," ütles Lepp.