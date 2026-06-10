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Maaelumuuseumid matavad mulla tervise hindamiseks eri paigus aluspükse maha

Muuseumid
Maaelumuuseumid matavad mulla tervise hindamiseks eri paigus aluspükse maha
Maaelumuuseumid matavad mulla tervise hindamiseks eri paigus aluspükse maha Autor/allikas: MUHK
Muuseumid

16. juunil kaevatakse Eesti Maaelumuuseumide kolmes filiaalis mulda puuvillased aluspüksid. Algatuse eesmärk on hinnata mulla tervist.

Eestvedaja Sandra Lääne sõnul on tegemist peagi avatava MUHKi püsiekspositsiooni "Milleks mulle muld?!" avaüritusega. "Uuel püsinäitusel saab muuhulgas näha neid samu aluspükse, mida mulda kaevame," toob projektijuht välja ja selgitas, et mida rohkem on aluspüksid mõne kuu mööduses lagunenud, seda aktiivsem on mullaelustik.

Mulda kaevamised toimuvad Maaelu Uudishimukeskuses Ülenurmel Tartumaal, C.R. Jakobsoni Talumuuseumis  ja  Tori Hobusekasvanduses Pärnumaal. "Katsesse on teadlikult valitud erineva otstarbega põllumajandusmullad geograafiliselt kolmest eri paigust – püsirohumaa Ülenurmes, peenramaa Kurgjal ja karjakoppel Toris," tõi Lääne välja. 

Rahvusvaheliselt tuntud "Mullapüksikute" katse aluseks on põhimõte, et aktiivses mullas laguneb orgaanilisest puuvillast riie erinevate mullaorganismide abil küllaltki kiirelt. Puuvillased aluspüksid maetakse mulda ning kaevatakse mõne kuu pärast välja, et hinnata mulla aktiivsust ja tervist.

Mahamaetud aluspüksid kaevatakse välja 8. septembril, nädal enne uue püsinäituse "Milleks mulle muld?!" avamist. Katse tulemustega on võimalik tutvuda septembris avataval näitusel. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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