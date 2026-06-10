Maaelumuuseumid matavad mulla tervise hindamiseks eri paigus aluspükse maha

Eestvedaja Sandra Lääne sõnul on tegemist peagi avatava MUHKi püsiekspositsiooni "Milleks mulle muld?!" avaüritusega. "Uuel püsinäitusel saab muuhulgas näha neid samu aluspükse, mida mulda kaevame," toob projektijuht välja ja selgitas, et mida rohkem on aluspüksid mõne kuu mööduses lagunenud, seda aktiivsem on mullaelustik.

Mulda kaevamised toimuvad Maaelu Uudishimukeskuses Ülenurmel Tartumaal, C.R. Jakobsoni Talumuuseumis ja Tori Hobusekasvanduses Pärnumaal. "Katsesse on teadlikult valitud erineva otstarbega põllumajandusmullad geograafiliselt kolmest eri paigust – püsirohumaa Ülenurmes, peenramaa Kurgjal ja karjakoppel Toris," tõi Lääne välja.

Rahvusvaheliselt tuntud "Mullapüksikute" katse aluseks on põhimõte, et aktiivses mullas laguneb orgaanilisest puuvillast riie erinevate mullaorganismide abil küllaltki kiirelt. Puuvillased aluspüksid maetakse mulda ning kaevatakse mõne kuu pärast välja, et hinnata mulla aktiivsust ja tervist.

Mahamaetud aluspüksid kaevatakse välja 8. septembril, nädal enne uue püsinäituse "Milleks mulle muld?!" avamist. Katse tulemustega on võimalik tutvuda septembris avataval näitusel.