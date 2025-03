Tartu kunstimuuseumis on avatud näitus "Karin Luts. Pildid reisidelt"

Lutsu esimesed reisipildid pärinevad 1928. aastast, mil ta külastas Pallase stipendiaadina Pariisi. Kuraator Mare Joonsalu sõnul on Eestis paremini tuntud Karin Lutsu sõjaeelsed teosed. Loominguliselt rikkalikum periood algas

viiekümnendatel pärast emigreerumist Rootsi, paljud tolle aja teosed on väljas esimest korda. Kunstnik kasutas vaba maailma võimalust suvisteks maalireisideks Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Itaaliasse. Tema lemmikpaigaks oli Veneetsia, kust pärinevad ka paljud tema teosed.

"Iga kord, kui ta reisile läks, olid tal kaasas ka maalitarbed ja ta jäädvustas kõik oma muljed paberile, kas akvarellidega või pliiatsiga," sõnas näituse kuraator.

"Karin Luts elas suurema osa oma elust Rootsis ja tal oli väga kindel soov kõik oma tööd Eestisse pärandada. Ta valis välja Tartu kunstimuuseumi, 2001. aastal jõudsidki kõik need tööd siia. See on siis ligi 3000 tööd, kus oli maale, graafikat, akvarelle, joonistust, visandeid. Umbes 20 aastat tagasi tegime me näituse tema töödest, aga seal oli väljas väikene osa, nüüd me siis eksponeerime järgmist osa sellest suurest pärandist," rääkis Joonsalu.

Näitus on avatud 28. septembrini.