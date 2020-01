Kalamaja muuseum tekib suuresti kogukonna toel

Kalamaja muuseum tekib suuresti kohalike inimeste toel, nimelt saavad inimesed viia sinna asju ja seda on juba ka tehtud, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Me oleme saanud annetusi väga seinast seina. Oleme ise ka käinud kogumisretkedel keldrites ja pööningutel. Inimesed on kutsunud meid," rääkis Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

Muuseumis on tõepoolest mitmesugust kraami - vanadest uiskudest laste sukatrippide ja kiluvürtsini välja. Muidugi on jõudnud muuseumisse ka lõbusad lood.

"Noormees kuulus lõbusasse kampa. Nad käisid hommikuti sünnipäevalapsi üles laulmas. Sai tellida raha eest sellise lõbusa kamba äratama sünnipäevalast," selgitas Kalamaja muuseumi pedagoog-kuraator Tuuli Silber.

Muuseum otsib väljapanekuks puidust prill-laudu. "Kuna kõik sellised on juba ära põletatud, otsime meie just seitset prill-lauda, et rääkida lugu, kuidas Kalamajas on olnud suur ruumikitsikus. Ka selles samas majas elas seitse leibkonda ja tahamegi läbi seitsme prill-laua seda lugu jutustada," selgitas Silber.

Kuigi praegu pole muuseumis veel korralikku põrandatki maas, siis uksed plaanitakse avada juba sel aastal.

Kalamaja muuseumis saab ka teravaid elamusi, näiteks võib seal külastajaid ehmatada surnud rott.

"Sellest rotist saab edasi nii, et ta tuleb meile muuseumisse ja me paneme ta WC põranda alla, klaasi alla. Kui sa lähed muuseumis WC-sse, sa võid avastada, et "ÕHH rott!". See rott on tulnud meieni kõrvalmaja keldrist," rääkis Paatsi.