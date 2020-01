Belobrovtsev põhjendas linnamuuseumi juhi vabastamist mitme rikkumisega

Kolmapäevasel istungil otsustas Tallinna linnavalitsus vabastada Siiner ametist, kuid seepeale teatasid muuseumi töötajad, et toetavad direktori jätkamist ning talle tehtud etteheited põhinevad valdavalt valeväidetel.

Vadim Belobrovtsev ütles neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et põhjuseid Siineri ametist vabastamiseks on mitu ning töösuhe otsustati lõpetada rikkumiste tõttu.

"Mõned põhjused olid seotud konkreetselt finantsdistsipliini rikkumisega. Meil on olnud näiteks töötajaid, kes said vähem palka kui oli palgamääruses. Meil olid riigihangetega rikkumised," loetles ta.

Belobrovtsevi sõnul viis rahandusministeerium 2018. aastal läbi kontrolli, kus osutas konkreetsetele rikkumistele linnamuuseumi asjaajamises seoses riigihangetega. Ta märkis, et muuseumil oli aega probleemid kõrvaldada ja lähenemist riigihangetele muuta, aga seda ei juhtunud ja selle aasta hakul tehtud korduvkontrolli kohaselt olid murekohad alles.

Kui muuseumitöötajate sõnul puudus neil linna ja kultuuriametiga suhtlus, siis Belobrovtsev ütles, et tema poole pole muuseumi töötajad ega juhid kordagi pöördunud ning aasta tagasi kohtuti abilinnapea initsiatiivil ühe korra. Möödunud aasta lõpus soovis linnamuuseumi juht küll kohtuda, aga pakkus selleks Belobrovtsevi sõnul välja ainult mõned ajad.

Selle kohta, et kultuuriameti ja linnamuuseumi koostöö oleks puudulik, abilinnapeal enda sõnul infot ei olnud ja tema poole pole sellise teemaga pöördutud. Ta märkis, et temani on jõudnud mitu kirja, kus inimesed kaebavad, et neist tahetakse lahti saada, kuna nad ei sobi kontseptsiooni või vanuse pärast muuseumi tööle. Kahe aastaga on Belobrovtsevi sõnul linnamuuseumis vahetunud 75 inimest kokku 93 töötajast ja see tekitab küsimusi.

Linnamuuseumi töötajad ütlesid seda väidet kommenteerides "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on arusaamatusega või abilinnapea vähese informeeritusega, sest nende 75 sekka on arvestatud ka ajutised töölepingud nagu suvegiidid ning kaebekirju on kirjutanud vaid kaks töötajat.

Linnamuuseumi arendusjuht Reti Meema ütles, et Triin Siineril on kogu kollektiivi toetus ja oma toetusavaldust on koostamas ka teised muuseumid.

28. jaanuaril saatsid muuseumi töötajad Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartile kirja 53 allkirjaga, kus teatasid koostöö puudumisest Tallinna kultuuriametiga. Selle kohta ütles Belobrovtsev, et tema ei ole kirja täismahus lugenud, aga seal polnud tema teada juttu toetusest direktorile.

Muuseumitöötajate väite kohta, et koostööd linnaga ei ole olnud, vastas Belobrovtsev, et soovib kuulda konkreetseid näiteid, kus muuseumitöötajad on pöördunud tema poole palvega kohtuda, rääkida või mingeid probleeme lahendada. "Mina võin öelda, et sellist pöördumist pole olnud," lisas ta.

Paljud linnamuuseumi töötajad iseloomustavad tööõhkkonda muuseumis sõnaga "hirm". Seda seetõttu, et puudub läbisaamine ja koostöö kultuuriameti juhi Aini Härmiga.

"Kultuuriameti poolt pole me saanud kahjuks toetust tuge, mida me oleme nii väga vajanud," sõnas Kalamaja muuseumi juht Kristi Paatsi.

Ka Triin Siiner ütles, et kuigi tehti hankevigu, oli üks suurimaid probleeme suhtlus kultuuriametiga.

Belobrovtsev vastas küsimusele, kas ta on Härmi tööga rahul, et keegi ei ole ideaalne ja me kõik teeme vigu, lihtsalt mõned teevad selliseid vigu, mis on väiksemat laadi ning oskavad neid pärast ka tunnistada ja parandada.

"Mis puudutab Härmi, siis tema tööga on linnavalitsus üldjoontes rahul, ta teeb oma tööd professionaalselt /.../. Teiste asutuste juhtidel minu teada ei ole kultuuriametile või konkreetselt Aini Härmile etteheiteid olnud, vähemalt mina pole neid kunagi kuulnud," sõnas abilinnapea.

Selleni, et linnamuuseum töötajatest tühjaks jookseks, Belobrovtsevi sõnul loodetavasti ei jõuta. Ta on juba kohtunud muuseumi esindajatega ja järgmisel nädalal plaanivad tema ja linnapea Mihhail Kõlvart koos muuseumisse kohale minna. "Räägime kõik asjad omavahel klaariks, ei usu, et pärast seda kogu kollektiiv esitab lahkumisavalduse," sõnas ta.

Uut kandidaati muuseumijuhi kohale ei ole tema sõnul arutatud, kuid parim kandidaat kavatsetakse välja selgitada avalikul konkursil.

Arendusjuht: võtame direktori ametist tagandamist väga isiklikult

Linnamuuseumi arendusjuht Reti Meema ütles, et muuseumi töötajad ei aktsepteeri linnavalitsuse otsust direktor ametist tagandada ning võtavad seda väga isiklikult.

"Viimase kahe aasta jooksul on linnamuuseumis praktiseeritud kaasavat juhtimissüsteemi, mis, ma saan aru, on linna süsteemis väga uudne. See tähendab, et me võtame kõik vastutuse. Kõik uuendused, mis on tehtud, ja võib-olla ebasobivad otsused on paljuski ju ka teiste töötajate tehtud," tõdes ta.

Meema märkis, et muuseumile on ette heidetud liigset uuendusmeelsust ja revolutsioonide algatamist.

"Huvi pärast vaatasin eile üle ka oma ametijuhendi, et äkki olen ise millestki valesti aru saanud, aga endiselt oli töölepingus minu amet arendusjuht, mitte stagnatsioonispetsialist ja sellepärast tunnen, et ma pean ikkagi nende arenduste eest seisma," lisas ta.

Linnavalitsuse süüdistused muuseumijuhi suunal sisaldavad arendusjuhi sõnul palju valeinfot, millega ei saa nõustuda. Kui aga muuseumi juht võtab vastutuse, peaks vastutuse võtma ka omakorda tema juht. Meema ütles, et viimaste aastate jooksul ei ole kultuuriametilt mingisugust abi ega toetust tulnud ja nad on tegelnud ainult kontrollmehhanismide rakendamisega.

"Meie sooviks, et kultuuri juhtimine Tallinnas oleks läbipaistev ja ei raisataks maksumaksja raha lihtsalt kunstliku bürokraatia tekitamisega," lausus Meema.

Tema sõnul soovivad muuseumi töötajad direktori jätkamist ja kui nende palvetele vastu ei tulda, on kaalumisel ka streik.

Direktor Triin Siimer ütles, et muuseum on teinud väga palju asju, mille üle nad on ise uhked. Ta tõi näiteks teaduspoole - trükised, näitused, loengusarjad ja arendused.

"Loomulikult ei kuulu ma juhtide hulka, kes ütleb, et minu töös ei olnud ühtegi puudujääki. Loomulikult on asju, mida oleks saanud paremini teha, aga üks kõige kurvem tõsiasi oli see, et Tallinna linnamuuseumi ja kultuuriameti juhil ei olnud omavahel üldse koostööd. Ega väga palju ei antud minule, kes ma kaks aastat tagasi kandideerisin uue juhina, võimalustki," tõdes ta, selgitades, et ta tuli tööle visiooniga. "Ka muuseumi uuele suunale ei antud võimalust. See on kurb."