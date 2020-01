Suure Muuseumiroti võitis Eesti arhitektuurimuuseumi näitus "Uuri ruumi"

Kokku tunnustati Valga raudteejaamas toimunud Eesti muuseumide aastaauhindade galal kokku kümmet Muuseumiroti laureaati. Oma eriauhinna Rotilõks pani kõige külastajasõbralikumale muuseumile välja ka EAS.

"Tähelepanu väärib just väikeste muuseumide edu. Tean oma kogemusest kui tähtis on tegijatele ühe sellise roti võitmine. See liidab kogu kollektiivi, sest muuseumitöö on koostöö. Muuseumitöötajate loovus, ideederikkus, missioonitunne ja professionaalsus on imeline. Kõik ei saa küll tulla võitjaks, aga kiitust ja tänu on väärt kõik muuseumitöötajad, kes igapäevaselt meie kultuuripärandit hoiavad, uurivad ja vahendavad," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Eesti muuseumide aastaauhindade 2019. aasta laureaadid

Tänavune parim püsinäitus on Eesti arhitektuurimuuseumi näitus "Uuri ruumi".

Parim püsinäitus on Eesti arhitektuurimuuseumi näitus "Uuri ruumi". Autor/allikas: Liisi Anvelt

Parima ajutise näituse tiitel läks Tartu kunstimuuseumi näitusele "Pallas 100. Kunstikool ja kultus" ja kõrvalprojektile "Pallaslased Eesti kodudest".

Parim ajutine näitus on Tartu kunstimuuseumi näitus "Pallas 100. Kunstikool ja kultus". Autor/allikas: Hedi Jaansoo

Aasta muuseumikogu arendaja on Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum oma projektiga "Meie keiser, kes sa oled kaugel!"

Aasta muuseumikogu arendaja on Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum. Autor/allikas: Hedi Jaansoo

Kõige kaalukamaks konserveerimistööks 2018 valis komisjon Eesti kunstimuuseumis tehtud Maie Männiku skulptuuride pikaajalise restaureerimise näituse jaoks KUMU-s.

Kõige kaalukam konserveerimistöö 2019 on Eesti kunstimuuseumis tehtud Maie Männiku skulptuuride pikaajaline restaureerimine näituse jaoks KUMU-s. Autor/allikas: Aleš Zahradnik

Aasta kogukonna sõbra tiitel läks Tallinna linnamuuseumile kogukonda kaasava Kalamaja muuseumi ettevalmistamise protsessi eest.

Aasta kogukonna sõber on Tallinna linnamuuseum. Autor/allikas: Meeli Küttim

Eesti muuseumihariduse edendaja 2019 on Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu oma pere-e-giidi projektiga.

Eesti muuseumihariduse edendaja 2019 on Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Autor/allikas: Anu Vahtra

Aasta teadustrükise auhinnaga autasustati Mai Levinit Eesti kunstimuuseumist teose "Johann Köler" eest.

Aasta teadustrükis on Mai Levini (Eesti kunstimuuseum) koostatud "Johann Köler". Autor/allikas: Helen Melesk

Parima teadusürituse, "MÄSSU KAUDU VABASSE RIIKI: 100 aastat 1919. aasta Saaremaa mässust", korraldas möödunud aastal Saaremaa muuseum.

Parima teadusürituse, "MÄSSU KAUDU VABASSE RIIKI: 100 aastat 1919. aasta Saaremaa mässust", korraldas Saaremaa muuseum. Autor/allikas: Maanus Masing

Aasta eriauhinna pälvis Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum suurt osa Eestist hõlmanud "Soomusrong nr 7 "Wabadus"" projekti eest.

Aasta eriauhinna laureaat on Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum "Soomusrong nr 7 "Wabadus"" projekti eest. Autor/allikas: Eesti sõjamuuseum

Kõige kõvema muuseumiarendusega sai eelmisel aastal hakkama SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, tiitli sai muuseum Haapsalu piiskopilinnuse rekonstrueerimise eest.

Kõige kõvema muuseumiarenduse laureaat on SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Haapsalu piiskopilinnuse rekonstrueerimise eest. Autor/allikas: Hele Otti

EASi turismiarenduskeskuse kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinna Rotilõks pälvis Eesti lennundusmuuseum.

"Muuseum asub väikeses maakohas Lõuna-Eestis, kuid meelitab edukalt külalisi suurematest linnadest kaugemale. Selle vedaja Mati Meos on oma ala fanaatik ja ambitsioonikas visionäär," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

Muuseumiauhindade konkursile laekus tänavu 93 taotlust. Laekunud ettepanekutest valisid võitjad välja kultuuriministeeriumi juures tegutseva muuseuminõukogu komisjonid.

Iga Muuseumiroti 2019 kategooria võitjale on välja pandud kultuurkapitali rahaline auhind 1300 eurot, mille eest võib laureaat osaleda kas "The Best in Heritage" konverentsil Dubrovnikus, Euroopa muuseumifoorumi aastakonverentsil, õppereisil Euroopa aasta muuseumi tiitli võitnud muuseumisse või osaleda konkursi aastal toimuval reisil erialase enesetäienduse eesmärgil.

Kõikidele võitjatele kingiti skulptor Tiiu Kirsipuu pisikesed Muuseumiroti kujud, rändauhinnana jäävad ringlema suured Muuseumirotid parima näituse ja püsinäituse auhinna saajatele.