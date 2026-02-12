Selgusid Muuseumirottide laureaadid
12. veebruaril selgusid Rakveres Ukuaru muusikamajas Eesti muuseumiauhindade võitjad. Tänavu jagati muuseumirotte kokku üheksas kategoorias, lisaks anti välja kaks eripreemiat.
"Eesti muuseumide aastaauhindade jagamine on hea hetk peatuda ja pöörata tähelepanu neile erakordselt tarkadele inimestele, kelle töö on koguda, säilitada, tutvustada ja pidevalt uuesti mõtestada meie rikast kultuuripärandit. Mul on hea meel näha nominentide hulgas nii mitmekesist ülevaadet meie kultuuriruumist ja selle hoidjatest. Tänan kõiki muuseumitöötajaid selle südamega tehtud töö eest!" lausus kultuuriminister Heidy Purga.
"Muuseumiroti tänavused võitjad kinnitavad, kui sügavalt ja siiralt kõnetab meie kultuuripärand inimesi, kes seda igapäevaselt hoiavad ja nähtavaks teevad. Iga auhinnatud algatus kannab endas midagi liigutavalt inimlikku — pühendumust, uudishimu ja julgust luua tähendust. Tänan kõiki tegijaid, kes panevad oma südame muuseumide töösse ning annavad meie ühisele pärandile uue elu ja uue hingamise," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.
Eesti muuseumide aastaauhindade laureaadid on:
Aasta näitus
SA Tervishoiu Muuseum - Hüvasti, noorus!
Ülle Kask, Anna Rinaldo, Kersti Möldre
Aasta muuseumihariduse edendaja
SA Eesti Vabaõhumuuseum - Peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb"
Dagmar Ingi, Maret Tamjärv, Tanel Veeremaa
Aasta muuseumikogu arendaja
SA Narva Muuseum – Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus
Maria Smorževskihh-Smirnova, Deniss Zimin, Zurab Jänes
Aasta konserveerimistöö
Tallinna Linnamuuseum – uus-rokokoo mööbli komplekti konserveerimine
Heili Jürisoo-Lippin
Aasta teadustrükis
Eesti Meremuuseum – Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi
Eva-Maria Maiste, Maili Roio, Erki Russow, Priit Lätti
Aasta teadusüritus
Teatri -ja Muusikamuuseum (SA Eesti Ajaloomuuseum) – Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes
Annely Kaldoja
Aasta muuseumiuuendaja
Eesti Loodusmuuseum – Eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist
Hanna Mari Villsaar, Heidi Jõks, Mairo Hirmo
Aasta kogukonna sõber
Eesti Loodusmuuseum – kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse
Evelin Pääsukene, Ulla Villem, Hanna Mari Villsaar
Aasta turundustegu
Tartu Mänguasjamuuseum – Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt
Marge Pärnits, Tiit Kimmel, Birgit Rae
Eesti Muuseumiühingu eriauhinna "Aasta muuseumitöötaja ehk Terav Pliiats" pälvis Agnes Aljas. Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis Narva muuseum.
