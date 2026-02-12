Selgusid Muuseumirottide laureaadid

"Eesti muuseumide aastaauhindade jagamine on hea hetk peatuda ja pöörata tähelepanu neile erakordselt tarkadele inimestele, kelle töö on koguda, säilitada, tutvustada ja pidevalt uuesti mõtestada meie rikast kultuuripärandit. Mul on hea meel näha nominentide hulgas nii mitmekesist ülevaadet meie kultuuriruumist ja selle hoidjatest. Tänan kõiki muuseumitöötajaid selle südamega tehtud töö eest!" lausus kultuuriminister Heidy Purga.

"Muuseumiroti tänavused võitjad kinnitavad, kui sügavalt ja siiralt kõnetab meie kultuuripärand inimesi, kes seda igapäevaselt hoiavad ja nähtavaks teevad. Iga auhinnatud algatus kannab endas midagi liigutavalt inimlikku — pühendumust, uudishimu ja julgust luua tähendust. Tänan kõiki tegijaid, kes panevad oma südame muuseumide töösse ning annavad meie ühisele pärandile uue elu ja uue hingamise," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

Eesti muuseumide aastaauhindade laureaadid on:

Aasta näitus

SA Tervishoiu Muuseum - Hüvasti, noorus!

Ülle Kask, Anna Rinaldo, Kersti Möldre

Aasta muuseumihariduse edendaja

SA Eesti Vabaõhumuuseum - Peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb"

Dagmar Ingi, Maret Tamjärv, Tanel Veeremaa

Aasta muuseumikogu arendaja

SA Narva Muuseum – Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus

Maria Smorževskihh-Smirnova, Deniss Zimin, Zurab Jänes

Aasta konserveerimistöö

Tallinna Linnamuuseum – uus-rokokoo mööbli komplekti konserveerimine

Heili Jürisoo-Lippin

Aasta teadustrükis

Eesti Meremuuseum – Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi

Eva-Maria Maiste, Maili Roio, Erki Russow, Priit Lätti

Aasta teadusüritus

Teatri -ja Muusikamuuseum (SA Eesti Ajaloomuuseum) – Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes

Annely Kaldoja

Aasta muuseumiuuendaja

Eesti Loodusmuuseum – Eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist

Hanna Mari Villsaar, Heidi Jõks, Mairo Hirmo

Aasta kogukonna sõber

Eesti Loodusmuuseum – kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse

Evelin Pääsukene, Ulla Villem, Hanna Mari Villsaar

Aasta turundustegu

Tartu Mänguasjamuuseum – Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt

Marge Pärnits, Tiit Kimmel, Birgit Rae

Eesti Muuseumiühingu eriauhinna "Aasta muuseumitöötaja ehk Terav Pliiats" pälvis Agnes Aljas. Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis Narva muuseum.