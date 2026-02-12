X!

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

Eesti Tervisemuuseumi 100. sünnipäevale pühendatud näitus
Eesti Tervisemuuseumi 100. sünnipäevale pühendatud näitus "Hüvasti, noorus!"
12. veebruaril selgusid Rakveres Ukuaru muusikamajas Eesti muuseumiauhindade võitjad. Tänavu jagati muuseumirotte kokku üheksas kategoorias, lisaks anti välja kaks eripreemiat.

"Eesti muuseumide aastaauhindade jagamine on hea hetk peatuda ja pöörata tähelepanu neile erakordselt tarkadele inimestele, kelle töö on koguda, säilitada, tutvustada ja pidevalt uuesti mõtestada meie rikast kultuuripärandit. Mul on hea meel näha nominentide hulgas nii mitmekesist ülevaadet meie kultuuriruumist ja selle hoidjatest. Tänan kõiki muuseumitöötajaid selle südamega tehtud töö eest!" lausus kultuuriminister Heidy Purga. 

"Muuseumiroti tänavused võitjad kinnitavad, kui sügavalt ja siiralt kõnetab meie kultuuripärand inimesi, kes seda igapäevaselt hoiavad ja nähtavaks teevad. Iga auhinnatud algatus kannab endas midagi liigutavalt inimlikku — pühendumust, uudishimu ja julgust luua tähendust. Tänan kõiki tegijaid, kes panevad oma südame muuseumide töösse ning annavad meie ühisele pärandile uue elu ja uue hingamise," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson. 

Eesti muuseumide aastaauhindade laureaadid on: 

Aasta näitus

SA Tervishoiu Muuseum - Hüvasti, noorus!  
Ülle Kask, Anna Rinaldo, Kersti Möldre 

Aasta muuseumihariduse edendaja

SA  Eesti Vabaõhumuuseum - Peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb"  
Dagmar Ingi, Maret Tamjärv, Tanel Veeremaa 

Aasta muuseumikogu arendaja 

SA Narva Muuseum – Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus  
Maria Smorževskihh-Smirnova, Deniss Zimin, Zurab Jänes 

Aasta konserveerimistöö

Tallinna Linnamuuseum – uus-rokokoo mööbli komplekti konserveerimine  
Heili Jürisoo-Lippin 

Aasta teadustrükis

Eesti Meremuuseum – Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi  
Eva-Maria Maiste, Maili Roio, Erki Russow, Priit Lätti 

Aasta teadusüritus

Teatri -ja Muusikamuuseum (SA Eesti Ajaloomuuseum) – Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes 
Annely Kaldoja 

Aasta muuseumiuuendaja

Eesti Loodusmuuseum – Eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist  
Hanna Mari Villsaar, Heidi Jõks, Mairo Hirmo 

Aasta kogukonna sõber

Eesti Loodusmuuseum – kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse  
Evelin Pääsukene, Ulla Villem, Hanna Mari Villsaar 

Aasta turundustegu

Tartu Mänguasjamuuseum – Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt  
Marge Pärnits, Tiit Kimmel, Birgit Rae 

Eesti Muuseumiühingu eriauhinna "Aasta muuseumitöötaja ehk Terav Pliiats" pälvis Agnes Aljas. Visit Estonia Rotilõksu nimelise eriauhinna külastajasõbraliku muuseumi eest pälvis Narva muuseum. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

