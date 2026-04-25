Galerii: Eesti Loodusmuuseum avas uue näituse "Üks muuseumimaja, kolm lugu"

Muuseumid
Vaata galeriid
7 pilti
Eesti Loodusmuuseumis avati uus näitus, mis kõneleb muuseumi ajaloost, tegevusest ning sellest osast muuseumitööst, mis jääb sageli külastaja pilgu eest varjatuks. Tegemist on eelviimase näitusega muuseumi vanalinna hoones enne kolimist Noblessnerisse kerkivasse uude majja.

Tänavu tähistab Eesti Loodusmuuseum 85. tegutsemisaastat Laial tänaval ja 31. oktoobril sulgeb muuseum vanalinnas uksed, et avada need 2027. aastal uuenenud kujul uues asukohas

Kuigi näitused on muuseumi kõige vahetum viis lugude jutustamiseks, on muuseumi vundamendiks kogud, looduse mitmekesisust aitab aga avada muuseumiharidus – uus näitus annab põneva ülevaate kolmest põhilisest valdkonnast ning nende kujunemisest ajas. Kuulda saab nii kogukuraatorite kirjeldusi välitöödest kui ka näha muuseumisse raskeid kivikamakaid tassinud väikeseid geoloogisaapaid, läbi aegade kasutatud näituseplakateid ning kirjut läbilõiget muuseumikogu fotoarhiivist.

Koos näituse avamisega ootab muuseum ka inimeste mälestusi, lugusid ja fotosid, mis on seotud Eesti Loodusmuuseumi ja vanalinna muuseumimajaga.

Näitus "Üks muuseumimaja, kolm lugu" jääb avatuks 31. oktoobrini, mis on ühtlasi viimane päev, mil muuseum on avatud Tallinna vanalinnas aadressil Lai 29a. 

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:52

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo