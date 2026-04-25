Galerii: Eesti Loodusmuuseum avas uue näituse "Üks muuseumimaja, kolm lugu"

Eesti Loodusmuuseumis avati uus näitus, mis kõneleb muuseumi ajaloost, tegevusest ning sellest osast muuseumitööst, mis jääb sageli külastaja pilgu eest varjatuks. Tegemist on eelviimase näitusega muuseumi vanalinna hoones enne kolimist Noblessnerisse kerkivasse uude majja.

Tänavu tähistab Eesti Loodusmuuseum 85. tegutsemisaastat Laial tänaval ja 31. oktoobril sulgeb muuseum vanalinnas uksed, et avada need 2027. aastal uuenenud kujul uues asukohas

Kuigi näitused on muuseumi kõige vahetum viis lugude jutustamiseks, on muuseumi vundamendiks kogud, looduse mitmekesisust aitab aga avada muuseumiharidus – uus näitus annab põneva ülevaate kolmest põhilisest valdkonnast ning nende kujunemisest ajas. Kuulda saab nii kogukuraatorite kirjeldusi välitöödest kui ka näha muuseumisse raskeid kivikamakaid tassinud väikeseid geoloogisaapaid, läbi aegade kasutatud näituseplakateid ning kirjut läbilõiget muuseumikogu fotoarhiivist.

Koos näituse avamisega ootab muuseum ka inimeste mälestusi, lugusid ja fotosid, mis on seotud Eesti Loodusmuuseumi ja vanalinna muuseumimajaga.

Näitus "Üks muuseumimaja, kolm lugu" jääb avatuks 31. oktoobrini, mis on ühtlasi viimane päev, mil muuseum on avatud Tallinna vanalinnas aadressil Lai 29a.