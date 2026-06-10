Pildid: spordi- ja olümpiamuuseumis avati näitus "Niinemetsa spordimuuseum"

9. juunil avati Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ja näitleja Tõnis Niinemetsa ühine näitus "Niinemetsa spordimuuseum". Väljapanekul saab näha Niinemetsa isiklikust kogust pärinevaid spordiesemeid nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt tippudelt.

Niinemetsa arvates on spordiesemete kogumine see, mis ühendab kõiki tema pereliikmeid. "Koos spordi vaatamine, spordi jälgimine, võistlustel käimine, rahvuskoondiste suurvõistluste vaatamine – see kõik on midagi, mida meile meeldib teha," ütles Niinemets. Lisaks märkis ta, et esemete kogumisel pole alati esikohal ainult võidud. Tihti on isegi olulisemad ja väärtuslikumad need asjad, mis meenutavad mõnda ebaõnnestumist ja sellest ülesaamist või sportlase karjääri viimast võistlust.

"Spordimuuseume on maailmas alati liiga vähe ning seetõttu tegime ühe triki ja panime enda muuseumi sisse veel ühe muuseumi ehk Niinemetsa spordimuuseumi," rääkis Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "Omal moel see ongi muuseum, sest muuseumid ei pea alati olema suurtes majades ja uhketes hoonetes, vaid need asuvad meil ka kodus seina peal, garaažides, südames ja hinges," sõnas ta.

Väljapanekul on esindatud järgmiste sportlastega seotud esemed: Kristin Lätt, Epp Mäe, Karl Jakob Hein, Eneli Jefimova, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Urmas Piik, Dmitri Korotkov, Jacob Hölting Nilsson, Elmer Andersson, Janek Õiglane, Rene Zahkna, Johanna Talihärm, Allar Raja, Saskia Alusalu, Rasmus Mägi, Jarl Magnus Riiber, Mihkel Aksalu, Martin Reim, Leonardo Bonucci, Luka Dončić jt.

"Niinemetsa spordimuuseum" on avatud külastajatele alates 10. juunist ning seda saab saab uudistada kuni selle aasta oktoobrini Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis.