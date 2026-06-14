Näitus "Meie Tartu" sai Euroopa aasta muuseumi eripreemia

Žürii tõstis Tartu linnamuuseumi esile näituse "Meie Tartu" kaasava iseloomu, dünaamilisuse ning reflektiivsuse poolest. Auhinda kätte andes kiideti muuseumit eelkõige erinevate kogukondade ja oma külastajatega püsisuhete loomise eest.

"Sellises muuseumide seltskonnas ära märkimine on suurepärane saavutus Tartule ja meie muuseumile. Mul jääb üle ainult teha sügav kummardus linnamuuseumi enda inimeste, Tartu kogukondade ning ka linnavalitsuse ees, kes on meie ideedesse väga toetavalt suhtunud," ütles Tartu linnamuuseumi direktor Risto Lehiste.

Euroopa muuseumide prestiižseimate auhindade jagamine toimus 13. juuni õhtul Hispaanias Bilbaos, Baskimaa piirkonnas. Kokku kandideeris erinevatele muuseumiauhindadele 34 muuseumit üle Euroopa.

EMYA auhindu annab välja Euroopa Muuseumifoorum Euroopa Nõukogu egiidi all. Tegemist on kõige pikema ajalooga auhindadega, mida antakse välja juba 1977. aastast.

Tartu linnamuuseumi ning kogukondade koostöös sündinud näitus "Meie Tartu" avati 4. juulil 2024. Linnaosasid kajastav ning Tartu kaleidoskoopilisust esile toov näitus on pühendatud kõikidele Tartu inimestele.