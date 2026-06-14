X!

Näitus "Meie Tartu" sai Euroopa aasta muuseumi eripreemia

Muuseumid
Tartu linnamuuseum sai Euroopa muuseumide auhindade jagamisel prestiižse auhinna
Tartu linnamuuseum sai Euroopa muuseumide auhindade jagamisel prestiižse auhinna Autor/allikas: Tartu linnamuuseum
Muuseumid

Tartu linnamuuseumi näitus "Meie Tartu" pärjati Euroopa aasta muuseumi auhindade jagamisel žürii eripreemiaga kogukonna kaasamise eest. Kokku kandideeris erinevatele muuseumiauhindadele 34 muuseumit üle Euroopa.

Žürii tõstis Tartu linnamuuseumi esile näituse "Meie Tartu" kaasava iseloomu, dünaamilisuse ning reflektiivsuse poolest. Auhinda kätte andes kiideti muuseumit eelkõige erinevate kogukondade ja oma külastajatega  püsisuhete loomise eest.

"Sellises muuseumide seltskonnas ära märkimine on suurepärane saavutus Tartule ja meie muuseumile. Mul jääb üle ainult teha sügav kummardus linnamuuseumi enda inimeste, Tartu kogukondade ning ka linnavalitsuse ees, kes on meie ideedesse väga toetavalt suhtunud," ütles Tartu linnamuuseumi direktor Risto Lehiste.

Euroopa muuseumide prestiižseimate auhindade jagamine toimus 13. juuni õhtul Hispaanias Bilbaos, Baskimaa piirkonnas. Kokku kandideeris erinevatele muuseumiauhindadele 34 muuseumit üle Euroopa.

EMYA auhindu annab välja Euroopa Muuseumifoorum Euroopa Nõukogu egiidi all. Tegemist on kõige pikema ajalooga auhindadega, mida antakse välja juba 1977. aastast.

Tartu linnamuuseumi ning kogukondade koostöös sündinud näitus "Meie Tartu" avati 4. juulil 2024. Linnaosasid kajastav ning Tartu kaleidoskoopilisust esile toov näitus on pühendatud kõikidele Tartu inimestele.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:31

Näitus "Meie Tartu" sai Euroopa aasta muuseumi eripreemia

09:10

Priit Raud: teater on nagu jalgpall, mõlemad on tavaliste tööinimeste hulgas sündinud

13.06

Endlas esietendus lavastus "AmletH"

13.06

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

13.06

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

13.06

Arvustus. Spielbergi uus ulmekas kutsub maailma empaatilisem olema

13.06

Arvustus. Michaeli mausoleum

13.06

Pildid: Ojavee ja Heinsalu esitlevad Ameerikas lõhnast lähtuvat kunstiteost

12.06

Köler Prize 2026 laureaadid on Anna Mari Liivrand ja Hanna Samoson

12.06

Endla teatris tuleb lavale jalgpallist inspireeritud lavastus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

13.06

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

12.06

Mari Vallikivi: paljud inimesed ei tea, et Köler tegi Kaarli kiriku fresko

12.06

Suri kunstnik David Hockney

12.06

Uue muusika reede: Elina Born, Olivia Rodrigo, Villemdrillem, Eleryn Tiit jpt

13.06

Arvustus. Michaeli mausoleum

13.06

Endlas esietendus lavastus "AmletH"

13.06

Arvustus. Spielbergi uus ulmekas kutsub maailma empaatilisem olema

12.06

Köler Prize 2026 laureaadid on Anna Mari Liivrand ja Hanna Samoson

13.06

Pildid: Ojavee ja Heinsalu esitlevad Ameerikas lõhnast lähtuvat kunstiteost

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo