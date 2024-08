Ilmus Tartu linnaosade lugusid koondav raamat "Meie Tartu"

Ilmunud on raamat "Meie Tartu", mis sündis koos samanimelise Tartu linnamuuseumi näitusega ning jutustab pildis ja sõnas iga linnaosa omanäolise loo. Raamatu autorid on Lauri Räpp ja Robert Varik.

"See on üks väga eriline raamat. Ma ei tea, et Tartust oleks kirjutatud raamatut, kus saavad sõna kõik linnaosad läbi oma elanike. Linnamuuseumi supertiim kogus kokku linnaosade lood ja minu ülesanne oli need lood üheks tervikuks kirja panna. Neis lugudes on nii äratundmist kui avastamisrõõmu. Ja raamat ise on tõesti sidus tervik, kus kõik on kõigega seotud," lausub Lauri Räpp.

Raamat on sündinud laojääkidest – alates ümbrispaberist ja paksudest kaantest kuni sisuni.

"Tartust on raamatuid tehtud päris palju, aga see "Meie Tartu" ei sarnane ühegagi neist. Natuke punk, nagu ka linnamuuseumi uus näitus, täis üllatusi ja võimalusi oma mõtete koondamiseks ja kirjapanekuks," ütleb Tartu linnamuuseumi direktor Risto Lehiste. "Raamat on mitmekihiline, kaleidoskoopiline nagu Tartu linn. Ja esitluselt ostetud raamatuga tuleb tükk Tartut kaasa," lisab Lehiste.

29. augustil kell 18.00 esitletakse Tartu linnamuuseumi raamatut "Meie Tartu". Tasku keskuse Rahva Raamatus. Esitlusel räägivad raamatust autorid Lauri Räpp ja Robert Varik, vestlust juhib Merca. Raamatust loevad katkendeid Heleri All ja Ants Johanson, muusikat teeb InBoil.

"Meie Tartu" autorid on Lauri Räpp ja Robert Varik, toimetas Ene Nagelmaa, illustreeris Sasha Milyakina ning kujundas Kaire van der Toorn-Guthan.