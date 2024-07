Tartu linnamuuseumi näitus jutustab linnaosade lugusid kohalike silme läbi

Näituse koostamiseks käisid kuraatorid 18 linnaosas inimestel külas ning kogusid kokku sadu lugusid ja esemeid.

Tartlased on oodatud ka edaspidi oma asju ja lugusid näitusele lisama.

Muuseum on uut näitust oodanud kaua.

"Eelmine näitus oli ju üle 22 aasta siin. Teatud põhjustel erinevad plaanid, mis siin on olnud, on kaks korda edasi lükatud. /.../ Me ise mõtlesime, et see on natuke punk-näitus, see on tehtud väga lühikese aja jooksul, vähem kui pooleteise aastaga. Samas selliseid näitusi tavaliselt tehakse kolme-nelja aastaga. Meil oli kultuuripealinna aasta tulemas ja me võtsime kokku inimesed, Tartu linna inimesed kaasasime ja tänu nendele saime selle valmis," selgitas linnamuuseumi direktor Risto Lehiste.