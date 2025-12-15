X!

Eesti Rahva Muuseumist saab järgmise aasta jooksul avalik-õiguslik asutus

Eesti Rahva Muuseum.
Eesti Rahva Muuseum. Autor/allikas: pressimaterjalid
Riigikogu kultuurikomisjon toetas täna eelnõu algatamist, mille kohaselt saab Eesti Rahva Muuseumist 2026. aasta jooksul avalik-õiguslik asutus. Komisjoni sõnul suurendaks see ERM-i rolli teadusasutusena ning annaks rohkem iseseisvust oma ülesannete täitmisel.

Aastaks 2027 peaks lõpule jõudma muuseumide reform, mille raames on muuseumid Eestis valdavalt muudetud sihtasutusteks. Tänase otsusega toetas riigikogu kultuurikomisjon Eesti Rahva Muuseumi eesmärke ning algatab eelnõu ERM-i staatuse muutmist avalik-õiguslikuks asutuseks.

"Kindlasti on end õigustanud see, et muuseumid on ümber kujundatud sihtasutusteks. Nende juhtimine on palju paindlikum, kui riigiasutustel, aga nende sihtasutuste seas peaks olema üks muuseum, mis on valdkonna eestvedaja," selgitas kultuurikomisjoni juht Liina Kersna.

Kersna sõnul on ERM teinud vajalikud ettevalmistused muudatuseks. "ERM juba täna täidab avalik-õigusliku organisatsiooni rolli. Lisaks valdkonna eestvedamise ja arendamise ootusele, annab avalik õiguslik formaat Eesti Rahva Muuseumile ka suurema autonoomsuse teadusasutusena. Tõenäoliselt võiks siis ERM-i alla koonduda ka kultuuripärandi hoidlate süsteem," lisas Kersna.

ERM-i direktori, Laura Kipperi sõnul ongi muudatuse aluseks muusemi soov olla oma valdkonna eestvedaja ja eestkõneleja.

"Selle muudatuse kõige olulisem väärtus meie jaoks on vastutus. Me tahame võtta vastutust selle eest, et Eesti keel ja kultuur oleksid kaitstud. Saame teadusasutusena selle nimel töötada ja me oleme maailma suurim soome-ugri kogude hoidja. Soome-ugri kultuuride nimel kõnelemine ja selle töö jätkamine on meile südamelähedane," sõnas Kipper.

Avalik-õiguslik staatus võimaldab muuseumil ka ise paremini oma kulusid ja tulusid juhtida.

"Riigiasutusena on meil praegu ka omatuluteenimise kohustus ja umbes 40 protsenti oma eelarvest teenime ise. Ja kui sealt jääb üle, kanname selle riigile tagasi ja siis taotleme selle justkui uuesti oma eelarvesse. Aga avalik-õigusliku asutusena (ja ka sihttasutusena) jääb raha meie enda eesmärkide kasutusse, milleks ongi siis muuseumi valdkonna arendamine teadusasutusena," lisas Kipper.

Seaduseelnõuga plaanitakse riigikokku jõuda järgmise aasta suveks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

