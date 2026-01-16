ERM-is avatud näitus jutustab loo looduslikest tekstiilvärvidest Eestis

ERM-is avatud näitus annab ülevaate, milline on Eestis olnud sajandeid kestnud värvikaubandus ning kuidas on Eestis olemasolevaid vahendeid kasutades rõivaid värvitud. Üks huvitavamaid leide, mis rõiva värvidega seotud näitust kokku pannes ja arhiivimaterjale uurides välja tuli, on seotud punase värviga. Arhiividest selgus, et näiteks rahvariiete punaseks värvimisel on Eestis kasutatud mädandatud paakspuukoort, millega värvimist katsetasid ka näituse tegijad.

"Me tegime palju katseid. Mädandasime paakspuukoort nii maa all kui maa peal, ja oli väga rõõmustav kohe esimeste katsetuste raames teada saada, et tõepoolest see nii toimibki. Jätad paakspuukoored paariks nädalaks maa peale ja kollase asemel saad värvides punast ning see värvirohkus on hästi suur nagu kõrvalolevalt seinalt näha on, et kõikvõimalikud punased alates roosast oranžist kuni tumepunaseni välja," ütles ERM-i nooremteadur Liis Luhamaa.

Näitus püüab aga inspireeritult vanadest praktikatest pakkuda ka lahendusi tänapäeva tekstiilitööstuse jaoks.

"Kõige parem on, kui me suudaksime välja töötada sellised molekulid, et saame võtta loodusliku molekuli ja sellest sünteesida värvaine, mida oleks võimalik loodussõbralikult toota või näiteks värvimisprotsessi proovida teha nii, et seal ei kuluks vett. Need on lahendused, millest me räägime ka selles tänapäeva osas ja näiteks on seal väljas sellised teksad, mis on värvitud indigosinisega, aga mitte sünteetilise mürgise indigoga, vaid selle indigo on tootnud mikroobid oma elutegevuse käigus," ütles Tartu Ülikooli arheoloog Riina Rammo.

Näitus on ERM-i galeriis avatud 30. augustini.