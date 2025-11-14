ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

X!

Kunst
Elmar Kitse 1965. aastal loodud suur sgrafiitopannoo ERM-is Pööriöö kohvikus
Elmar Kitse 1965. aastal loodud suur sgrafiitopannoo ERM-is Pööriöö kohvikus Autor/allikas: ERM
Kunst

Alates 14. novembrist on Eesti Rahva Muuseumi B-poole kohvikus taas avalikkusele näha Elmar Kitse 1965. aastal loodud suur sgrafiitopannoo, mis valmis omal ajal Tartu restorani Tarvas interjööri jaoks.

1965. aastal valminud pannoo oli üks esimesi suuremahulisi modernistlikke teoseid sõjajärgses Eesti avalikus ruumis. Ajaleht Edasi kirjeldas toonases arvustuses, et restorani Tarvas kunstiteosed kujundasid värskelt avatud hoone ühtseks tervikuks ning pannoo oli nendest kõige mõjukam. Pannood peeti Kitse loomingu üheks oluliseks tööks.

Kui Tarvase hoone määrati 2013. aastal lammutamisele, võeti teos seinast maha erimeetodil, mida Eestis seni katsetatud ei olnud. Pannoo kaitsmiseks kaeti selle esipind liimi ja kangaga, seina lõigati sooned metallraamide paigaldamiseks ning tahvlid eemaldati koos toestusega. Pärast mahavõtmist jäi see mõneks ajaks ootele, kuni annetati hiljem Eesti Rahva Muuseumile.

Restorani Tarvas sisevaade Autor/allikas: ERM

ERM-is hoiti tahvleid aastaid puiduhoidla koridoris. Näituse "Kellele kuulub öö?" kuraatori soov avada üks keskmine tahvel tõi kaasa põhjaliku seisundi hindamise, mille käigus selgus, et pannoo krohvikiht oli kohati tugevalt irdunud ja vajas konserveerimist. 2023. aasta lõpus alustatigi viienda tahvli avamisega, millest kujunes prooviprojekt kogu seeria taastamiseks.

Järgneva kahe aasta jooksul konserveeriti kõik tahvlid. Tööde käigus eemaldati vineerplaadid ja metallraamid, puhastati montaaživaht, pöörati tahvlid stabiilsele aluspinnale, eemaldati lahtine tagakrohv, täideti praod ja tühimikud sobivate mördisegudega ning töödeldi krohvikihti sügavimmutusega. Seejärel taastati toestus, puhastati raamid ja eemaldati teose pinnalt liimi- ja kangajäägid.

Toimetaja: Karmen Rebane

