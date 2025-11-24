X!

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

Reet Linna Autor/allikas: Arno Mikkor
Aasta muuseumisõbraks valiti tänavu Reet Linna, kes on oma pikaajalise tele- ja meediatöö kaudu tutvustanud muuseumide mitmekesist rolli kogukonna, identiteedi ning kultuuripärandi vahendaja ja hoidjana.

Aasta muuseumisõber Reet Linna on aastaid avanud "Prillitoosi" kaudu vaatajatele muuseumide mitmekesist maailma. Tema saated on viinud publiku kõikvõimalikesse muuseumidesse üle Eesti ning näidanud seda, mida muuseumitöötajad igapäevaselt teevad.

"Tunnustus teeb mind ühtaegu rõõmsaks ja kohmetuks. Saadet teeb ju terve meeskond, mitte mina üksi. Muuseumid on olulised, sest kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Eks see on nõukaaegne mõte, aga tulen ise ju sellest ajast. Selleks, et edasi minna, tuleb mõnikord ka tagasi vaadata. Vaid siis teame, kus on meie juured ja kes me oleme," sõnas Reet Linna.

Muuseumisõbra tiitlit annab igal aastal välja Eesti Muuseumiühing ja sellega tunnustatakse inimesi, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Eesti muuseumide toetamisel.

Muuseumisõbra tiitlit on välja antud juba alates 2007. aastast ning esimeseks muuseumisõbraks valiti soomlasest estofiil Pertti Juhani Pyhtila, kes Eesti kultuuri tõsise huvilise ja aktiivse vahendajana aitas kaasa Eesti ja Soome muuseumide koostööle. Möödunud aastal pälvis muuseumisõbra tiitli Peaasi.ee. Varasemalt on muuseumisõbra tunnustuse saanud ka Jakob Rosin, Rein Veidemann, Krista Roolaid ja Karin Paulus. Muuseumisõbra tiitlit annab välja Eesti Muuseumiühing.

Toimetaja: Kaspar Viilup

