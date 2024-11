Aasta muuseumisõber on Peaasi.ee

Aasta muuseumisõbraks valiti tänavu Peaasi.ee, kelle abil on vaimse tervise teema jõudnud jõuliselt ja mitmekülgselt Eesti Kunstimuuseumi näituse- ja publikuprogrammi.

Tänavuse aasta muuseumisõbra eesmärk on pakkuda ühiskonnale läbimõeldud ja teaduspõhist tuge vaimse tervisega tegelemisel, et jõuda olukorrani, kus kogu Eesti väärtustab vaimset tervist ja kannab selle eest hoolt. Koostöös Eesti Kunstimuuseumiga on Peaaasi.ee nõustanud näituste vaimse tervise teemaliste publikuprogrammide loomist ning pakkunud vaimse tervise teemalisi koolitusi muuseumi meeskonnale.

"Pingelistel aegadel kulub eriti ära mõni vaimse tervise vitamiin ja neid on kõigile käepärastest kohtadest võimalik leida. Näiteks liikumine, ilu märkamine, kunsti nautimine, uute teadmiste ja kogemuste ammutamine, teistega mõnusalt koos olemine ja tegutsemine. Seda kõike võib muuseumidest leida ja selles mõttes võib öelda, et muuseum on ka vaimse tervise sõber," ütles Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

"Oleme alati liigutatud ja tänulikud kui meie tegusid ja panust väärtustatakse. Ja samas me teame, et üksi toimetamine ei vii meid kunagi nende sihtideni, kuhu soovime jõuda. Parimad partnerid ongi need, kes teevad sama suure pühendumise ja avatud meelega enda tööd ning kui siis kaks sarnast osapoolt kokku saab, toimub imelisi asju," lisas Peaasi.ee haridusvaldkonna juht Marit Kannelmäe-Geerts.

Muuseumisõbra tiitlile esitati lisaks Peaasi.ee meeskonnale veel kuus ettepanekut. Näiteks toodi esile ajakirjanikke Raimu Hansonit ja Kaspar Viilupit kultuuriteemade asjatundliku kajastamise eest. Klaasimuuseum tõstis esile Maie-Ann Rauni panuse klaasialase oskusteabe vahendamisel. Samuti tõstsid muuseumitöötajad esile Ülle Puustusmaa rolli muuseumide nõustamisel ja populariseerimisel.

Muuseumisõbra tiitlit annab igal aastal välja Eesti Muuseumiühing ja sellega tunnustatakse inimesi, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Eesti muuseumide toetamisel. Tiitlit on välja antud juba alates 2007. aastast ning esimeseks muuseumisõbraks valiti soomlasest estofiil Pertti Juhani Pyhtila, kes Eesti kultuuri tõsise huvilise ja aktiivse vahendajana aitas kaasa Eesti ja Soome muuseumide koostööle.

Möödunud aastal pälvis muuseumisõbra tiitli Eesti suurim muuseumifänn Krista Roolaid. Varasemalt on muuseumisõbra tunnustuse saanud ka Jakob Rosin, Rein Veidemann ja Karin Paulus.

Muuseumisõbra tunnustusega anti üle Muuseumisõbra peegel ja kaks Muuseumikaarti, et Peaasja meeskonnal oleks võimalik aasta jooksul võimalik muuseumide heaolu toetavat mõju järjepidevalt kogeda.