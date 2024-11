Rein Veidemann: koolinoorte esseede lugemine on õpetlik ja rikastav kogemus

Kodanikuharidusprogrammi Minu Riik tänavusele esseekonkursile "Kui mina oleksin seaduselooja" laekus kokku 370 tööd.

"Žürii tõdes sel aastal üht põhimõttelist muutust, mis on aset leidnud, et aina rohkem kaasatakse tehisaru. Noored ei pruugi ju üks ühele AI-st teksti võtta, nad lasevad tehisarul teha mustandi ja tilgutavad natuke omapära juurde. Žüriiliikmed olid väga tähelepanelikud ja need tööd me tõstsime kohe kõrvale," ütles esseekonkursi žürii kauaaegne esimees Rein Veidemann.

Esimest korda olid sel aastal kõik konkursile esitatud tööd eesti keeles. "Programm jättis kõrvale vene keeles kirjutatud tööd, aga venekeelsetest koolidest ei jäänud tööd sellepärast tulemata. Hea meel on selle üle, et koduse vene keelega oli väga palju töid, mis olid väga korrektses eesti keeles kirjutatud. Nendes töödes oli tunda noore inimese enda suhe teemasse," tõi Veidemann välja.

Veidemanni sõnul oli noorte töödes üksjagu kantseliitlikkust. "Hakkasin mõtlema, et see seaduse tegemine lükkabki sind sinna nahksetesse väljenditesse, sõna- ja lausekonstruktsioonidesse, mis on nii puised, et selle mõistmine on väga raske."

Üsna palju oli töödes dramaatilisi ettepanekuid hariduse ja laiemalt koolielu puudutava seadusandluse kohta koolikiusamise ja õpikoormuse kohta koolis.

"Palju oli noorte töödes mõtteavaldusi sotsiaalmeedia keelamise teemal, tähelepanu juhtisid noored ka kodudes valitsevale puudusele ehk otsesõnu vaesusele. "Töödest tuli välja ka võõrandumine ühiskonnast. Kui esseesid lähemalt uurida, saab üsna hea ülevaate noorte inimeste hingeseisundist koolis," lisas Veidemann.

Esseekonkursi võitis Orissaare gümnaasiumi 11. klassi noormees Ragnar Kurg siiralt kirjutatud ja hästi argumenteeritud tööga, milles ta tõi välja muuhulgas ühe väga olulise gümnasiste puudutava probleemi, et noored on juba küpsed vastutama oma tegude eest ning seetõttu võiks autojuhiload seadustada juba 17-aastaselt.

Teise koha sai esseekonkursil Rene Rande Kehtna Kutsehariduskeskusest ning kolmanda koha Kertu Kändla Viljandi Gümnaasiumist.

"Noorte esseede lugemine on omamoodi õpetlik ja rikastav kogemus ka mulle, et näha, milline on järeltulevate põlvede mõttemaailm," tõi Veidemann välja.